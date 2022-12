Marocký plán: Afrika na vrcholu světa. Naplní se konečně Pelého předpověď?

V Itálii v roce 1990, kde zaválel československý mančaft, jenž trochu nešťastně vypadl ve čtrvtfinále s Německem, pozdějším mistrem, uhranul Kamerun.

Roger Milla dával góly, říkalo se, že mu je čtyřicet. Ale asi ani to nebyla pravda, spíš měl ještě nějaký ten rok navíc. Nezkrotní Lvi se dostali do čtvrtfinále, bavili hrou i oslavnými tanečky po brankách.

Zdálo se, že brzy dojde k naplnění výroku pána nejslavnějšího. Pelé, Brazilec s aurou nejlepšího hráče historie, již mu nesebrali ani Diego Maradona, Lionel Messi či Cristiano Ronaldo, se v sedmdesátých letech zamyslel a věštil: „Do konce milénia vyhraje tým z Afriky mistrovství světa.“

No, od italského šampionátu nikdo z Afriky nepronikl do čtvrtfinále, Pelé se maličko mýlil. Jenže v Kataru se rozjela mašina šlapající v evropském stylu. Maroko je kousavé, skvěle organizované, žádný hurá fotbal, jak jsme byli od Afričanů zvyklí.

„Báječný džob. Mají skvělou defenzivu, pozičně dokonalou. Všechna mužstva tady hrají trochu hlouběji než kluby. Oni ze všech čtyř semifinalistů nejhlouběji, jsou sevřenější než ostatní,“ všiml si italský trenér Alberto Zaccheroni, člen studijní skupiny světové federace zkoumající hru na šampionátu.

Podaný: Že Maroko hraje zanďoura? No a co. Pro fajnšmekry s pivem nádherná taktická podívaná Video se připravuje ...

Důkaz už je dostatečně známý, ale opakování je matka moudrosti: Maroko inkasovalo za pět zápasů pouze jednou, a to si dalo v duelu s Kanadou vlastní gól. Na jeho obranu si nepřišlo Chorvatsko, Portugalsko, Španělsko a Belgie - tedy samí velikáni, do jednoho favorité na zisk titulu.

Přes ně se dostali Lvi z Atlasu (ano, další Lvi) do semifinále. „Píšeme historii, je to bláznivé,“ usmíval se kouč Radžradžuí, jenž rozhodně nebrzdí: „Máme velké ambice. Přece teď neřeknu hráčům, že máme splněno. Říká se, že je to velký úspěch, ale já s tím nesouhlasím. To je stav mojí mysli.“

„Zdobí nás velký týmový duch. Jsme velmi silní a chceme dostat Afriku na vrchol světa,“ doplnil ho záložník Illias Chair. „Celá Afrika měla sen, aby se někdo dostal do semifinále,“ připomněl kouč. „Proto teď stojí za námi. Naši fanoušci jsou nejlepší na světě, ale pomáhá nám i podpora kontinentu,“ dodal.

„Nejen Afrika, ale také arabský svět. Jsme teď všichni jeden národ. Oni neříkají, že hraje Maroko, říkají: Hrajeme my,“ upozornil Morad Moutaouakkil, novinář na volné noze z Casablanky, který reportuje o mistrovství přímo v Dauhá.

To už je síla. Bude stačit na Francii?