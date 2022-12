Šéf Oktagonu o Vémolovi i hejtech: Občas slyším takové sra*ky. Ale nelžu

Patrik Kincl na turnaji Oktagon 38 nakonec nenastoupí. Co to pro organizaci znamená a je ve hře nějaký náhradní velký hlavní zápas?

„Nehledáme jiný hlavní souboj, máme titulový duel Jonas Mågård vs. Filip Macek a jakýkoliv titulový zápas v Oktagonu je natolik kvalitní, že může být hlavním zápasem. Ale samozřejmě, že kartu doplníme o jeden dva fanouškovské zápasy, tak aby to bylo zábavný a šlo o něco, co bychom chtěli vidět, ale za normálních okolností by se to neodehrálo.“

O zápas s Kinclem se hlásil, myslím, Samuel „Pirát“ Krištofič. Toho na turnaji fanoušci uvidí?

„Myslím, že Pirát se hlásil o slovo víceméně z legrace. Mně nic neřekl. Ani nevím, jestli jsem to viděl na nějakém stories, nebo ne. Viděl jsem, že si stěžuje, že není napsaný na turnaji v Bratislavě (Oktagon 42 – 29. dubna 2023), ale to jsme si vyříkali.“

Takže ho teď v O2 areně neuvidíme.

„Nevím. Je to pro mě do jistý míry čerstvý, že úplně netuším, jak to bude.“

Kincl nakonec nenastoupí do souboje kvůli zranění. Ale podařilo by se vůbec pro něj sehnat vhodného soupeře?

„Patrik dostal nabídku několika soupeřů. Všechny odmítl s tím, že má zranění a nenastoupí. Už dopředu jsem věděl, že není stoprocentní, ale že na Karlose určitě půjde. Minulý pátek jsem mu říkal, jaké by mohly být varianty. Prvně se zdálo, že to bude v pohodě, nakonec to vyhodnotil jinak.“

Pro vás jako matchamkera, tedy někoho, kdo zápasy sestavuje, to určitě není lehké. Je to zatím asi nejkomplikovanější situace?

„Každá podobná situace vždycky vypadá jako ta nejtěžší. Pokaždé, když se něco děje kolem hlavních zápasů, tak to je svým způsobem nejtěžší. Člověk je už na to nějakým způsobem zvyklý. Samozřejmě pak vždycky záleží na bojovnících, jakým způsobem reagujou, jak jsou ochotni taky, řekněme, jít organizaci naproti. Někteří jsou, a někteří ne. A tak to prostě je a je to součást toho byznysu. Vždycky říkám, že to vypadá jako strašně jednoduchá, předvídatelná věc a lidi píšou prostě různý komenty, ale zákulisí je prostě úplně jiný.“

Když zmiňujete komentáře lidí, všiml jsem si, že vám někteří fanoušci vyčítají, že jste informaci o tom, že Vémola zápasit nebude, neřekl dříve. Můžete na to nějak reagovat?

„Jedna z věcí, na který si zakládám, je to, že nelžu. Je lepší říct, že nevím, nebo že o něčem nechci mluvit. Všichni víme, jakej je Karlos maniak. A já komunikuju buď s ním, nebo s týmem lidí, které má okolo sebe. On sám mě informoval minulou středu, že je v nemocnici. V pátek mi sdělil, že to sice není nějak zvlášť dobrý, ale rozhodně se nemluvilo o zrušení zápasu. V sobotu jsem mluvil s lidma okolo něho, kteří říkali, že i profesor Kolář zatím neví. A v neděli brzo ráno mi Karlos napsal, že to nepůjde a že to je daleko horší. My jsme v neděli měli po turnaji, takže firma je vždycky úplně paralyzovaná, když to takhle řeknu."

Co následovalo?

„V pondělí jsme všechno zastavili, přetočili, měli jsme připravené nějaké varianty. Patrik to začal natahovat, takže jsme to v úterý oznámili. Mezi tím, co jsme se to dozvěděli a co jsme to oznámili, neuplynuly ani dva dny. A řekl bych, že je to u těch důležitých věcí tak vždycky. Myslím si, že je to v tomto byznysu spíše rarita. Lidi neví, že i to s Jirkou (Procházkou) se taky vědělo poněkud dýl. Ale to, co děláme my směrem k fanouškům, je v tomto byznysu nadstandardní. Takže já mám už hroší kůži, ale samozřejmě i já občas slyším takový s*ačky, že i mě se občas něco na chviličku dotkne. Ale kašlu na to, protože vždycky vím, že jsem udělal to, co jsem si myslel, že je pro danou situaci to nejlepší a to možný maximum. A s Palem (Pavol Neruda) to máme jasně daný. Čistá komunikace, nelhaní, to je pro nás Oktagon, proto nás mají lidi fakt rádi. Takže, když jsou chvíle nejtěžší, jdeme prostě s kůží na trh.“

Zápasníci dostávají často otázky, jak si vlastně dokážou užít Vánoce, když je čeká na konci roku zápas. Ale jak to máte vy se svátky, když turnaj organizujete?

„Já si dokážu užít úplně všechno. Tak teď samozřejmě… To je přesně to, co jsem nedávno říkal našemu týmu, že jeden den jsi hrdina, druhý den nula. V sobotu nám všichni tleskali za to, jak fantastický jsme měli turnaj (Oktagon 37 v Ostravě), a v pondělí nás nenávidí za to, že jsem asi měl být u Karlosova lůžka, měřit mu hodnoty, vyznat se v lékařství a vědět dopředu, že to nebude možný. A beztak už jsem to prý věděl týdny a podobný věci… Tak to prostě je. Ale já si i přes to dokážu užít Vánoce skvěle, hlavně díky malý dceři, že jo. Jasně, tohle je věc, kterou miluju, takže se mě to dotýká. Ale jinak se na ten turnaj obrovsky těším. Budeme mít spoustu super zápasů. Ať už je to Juráček s Lohorém, Kohout s Malachem, Peňáz a spousta dalších.“

Matěj Peňáz už má soupeře?

„Ano. Ještě jsme řešili nějakou jinou nabídku, kterou jsem mu dal, extrémně zajímavou pro nás pro všechny, pro fanoušky. Ale zase to s Matějem nejde.“

Takže Peňaz vs. Čepo ještě nebude… Předpokládám, že to by lidi zajímalo.

(rozesměje se) „No, měli jsme určitý nápad, myslím, že velmi atraktivní. Nemuseli by to být nutně oni dva v MMA, ale prostě takové fajn zápasy. Ale na to vás musí být víc. Nicméně vstupují do toho různí poradci a chytré hlavy, kterých je čím dál víc. A to je krása i neštěstí tohoto sportu.“

Jenom se ještě vrátím ke Kinclovu zranění. Neohrozí to jeho účast v Tipsport Gamechangeru, tedy ve velterové pyramidě?

„Vůbec nevím. Nemám ve zvyku se vyptávat bojovníků nějak detailně na jejich zranění. Zeptám se jich jednou dvakrát, a co mi chtějí říct, to mi řeknou. Samozřejmě, že když nebude moct a chtít nastoupit, tak budu chtít, jako po každém, zdravotní zprávu. To máme i ve smlouvě, protože to samozřejmě nás vlastně poškozuje, to je jasný. Pro nás je to mnoha, mnoha, mnoha milionová ztráta. Ale zase znovu, i tohle je prostě součást toho byznysu. Já nad tím nebrečím, jenom chci vidět a vědět všechno, co vidět a vědět mám.“

A co se týká úhlu pohledu, dejme tomu fanouškovského, kdybyste si měl vybrat vidět Kincla v Gamechangeru, nebo v odvetě s Vémolou, co by vás zajímalo víc?

„Určitě odveta s Karlosem.“

Je něco, co byste mohl o nadcházejícím turnaji ještě prozradit?

„My teď pracujeme na některých variantách, které budou tahákem pro fanoušky. Aby to bylo dostatečně zábavné a takové silvestrovské povyražení. Anebo když to nebude zápas MMA, aby nás to bavilo a mohli jsme se na to těšit. A když to bude MMA, aby to bylo pořád na úrovni Oktagonu.“

Zmíním ještě Karlose Vémolu, který pár dnů předtím, než byl odvezen do nemocnice, promluvil v rozhovoru pro iSport.cz o tom, jak je proti němu vedena záměrně kampaň. Co si o tom myslíte vy? Jak vnímáte kauzy, které se kolem něj v poslední době rozvířily?

„Tak samozřejmě je velmi na pováženou, že to jede v takovém bloku s takovou, v uvozovkách kvalitou zpráv, videí a všeho možného. To není jedna věc. Moc to nesleduju, ale vím, že vznikl i nějaký účet a že tam byla pravidelná zásoba špíny na něj. Jasně, za spoustu věcí si určitě může sám, ale jestli mu někdo vyčistil telefon a dává to ven, tak to určitě není v pořádku a smrdí to tím, že si někdo dává záležet. Aby to pro něj bylo hodně hořký období. To si myslím, že je naprosto evidentní. Ale jak to je reálně… To je bohužel jeho věc a já mu v tom neumím, ani nemůžu nijak pomoct.“

Závěrem pro odlehčení. O Vánocích vždy na sociálních sítích hledáte soupeře, co se týká nejlepšího bramborového salátu, v této tradici budete pokračovat?

„Ano. A dál zůstanu šampionem bramborového salátu.“ (směje se)