Brazilská prdelka Suzy fandí Messimu a trumfuje ňadra Chorvatky Ivany: Královna budu já!

Obě jsou okaté brunetky, ale ani jedné se pánské pokolení nekouká na vlasy ani do očí. Na MS v Kataru se vedle boje o medaile za kopanou odehrává i lítá rvačka sexy krasavic.

Prdelka versus poprsí! Mač o královnu šampionátu! V souboji vítězí impozantní pozadí z kategorie »Jen si plácnout,« Suzy Cortézové (32) nad bujarým obsahem dekoltu Ivany Knollové (30). Brazilka Suzy fandí argentinské ikoně Messimu, který si zahraje finále s Francií (v neděli od 16:00, ČT sport a Nova). Na Chorvatku Ivanu zbyl mač o bronzovou placku s Marokem (v sobotu od 16:00, ČT sport a Nova Action).

„Kde je Ivana? Ať jede tančit domů do Chorvatska. My budeme v neděli šampioni,“ rýpla si do sokyně Cortézová. „Mám na těle celkem sedm tetování na počest Lea Messiho. Jsem v Guinnessově knize rekordů a nechám si udělat osmé,“ pochlubila se dvojnásobná brazilská Miss BumBum (soutěž o nejkrásnější zadeček) Suzy.

Její rivalka s ňadry dmoucími Knollová musela spolknout Modričovu semifinálovou porážku s Argentinou (0:3). A možná proto přišla na utkání Francie – Maroko (2:0) v černém hadříku. Červenobílou šachovnici »Kostkovaných« nechala v hotelu v Dauhá. Na sociální síti, kde ji sleduje cirka 2,7 milionu lidí, se jí hromadí žádosti o ruku. Zhruba stejný počet fanoušků má i také oficiálně nezadaná Cortézová.