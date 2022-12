Messi vs. Griezmann podruhé: vztah, který neklapal. Msta za Barcelonu?

Před dvěma lety bylo z jejich vztahu celosvětové haló. Lionel Messi s Antoinem Griezmannem kopali společně v Barceloně - a úplně to neklapalo. Především Francouz strádal, celkově šlo o nepovedené angažmá. Také už je zpět v Atlétiku Madrid, kde se prosadil mezi celebrity míče kopaného.

Ani 120 milionů eur, suma, již Barca za Francouze vycálovala, mu nezajistilo pozici v sestavě, pořádné postavení. Ocitl se totiž v zemi krále Lionela. Tady je místo jen pro jednoho vládce a při vší úctě ke Griezmannovi je Argentinec jiný level.

„Antoine z toho byl špatný. Nedařilo se mu,“ vykládá Andréa La Perna, novinář z webu francetvinfo.fr, jenž monitoruje o Les Bleus, francouzské reprezentaci, přímo v Kataru.

Mluvilo se dokonce o jejich rozepřích. Dva kohouti na jednom smetišti, citován byl Griezmannův strýc i někdejší agent. Z jejich úst dokonce vylétla slova „Messiho diktatura“. Antoine se ohradil, se strýcem se prý neschází, manažera neviděl léta, zatrylkoval o vztahu s Messim a jelo se dál.

„Je to složité. Nikdo do toho nevidí, ale zopakuje, že Antoine rozhodně nebyl v té době spokojený. Byl zvyklý na jiné vytížení, důležitost v mužstvu. V Atlétiku byl jednička,“ upozorňuje reportér.

V Kataru už jsme ale v jiné dimenzi. Griezmann je jako nový. Jeho vliv na mužstvo se blíží Messimu. Sice není tak produktivní, ale převzal novou roli. Zasunul se níže ve středu pole, například proti Maroku odvracel nemálo míčů v pokutovém území. K tomu mu zůstává jeho hlavní přednost, čili nápaditost.

„Je to jediný opravdu nápaditý hráč. Dostal jiný prostor na hřišti, to je pro něj dobré. Jsme trochu překvapení, protože byl poslední roky velmi špatný. Jenže teď je najednou klíčový hráč ofenzivy,“ oceňuje novinář. „Antoine je nositel naší kreativity,“ přitaká trenér Didier Deschamps.

V herní strance dominuje přirozeně také Messi. Dal pět branek, na tři přihrál. Je nepřekonatelný v držení míče, průnikových přihrávkách, vytváření šancí. Potvrdil to rovněž v semifinále s Chorvatskem, především třetí branku připravil pro Juliána Álvareze famózně. Joška Gvardiol, stoper Balkánců hrající v Lipsku, jenž by se údajně mohl stát nejdražším obráncem světa přestupem do Manchesteru City, z něj má ještě teď zamotanou hlavu.

Pamatujete památný výrok Zlatana Ibrahimoviče po jednom z jeho kousků? „Udělal jsem pohyb doleva, on taky. Pak doprava, on taky. Pak znovu doleva - a on šel do stánku pro párek v rohlíku.“ Asi tak vypadala Messiho akce.

„Nemusíme mluvit o jeho kvalitách. Byl přesně takový, jakého jsme čekali. Je nebezpečný, jeho explozivita i technika jsou jedinečné. Je to nejlepší hráč na světě,“ prohlásil po semifinále chorvatský kouč Zlatko Dalič.

Pánové však mají i druhou roli, další přidanou hodnotu. Jejich postavení i vliv v mužstvu jsou značné. U Messiho ho symbolizuje kapitánská páska, místo Griezmanna ji ve francouzských barvách nosí brankář Hugo Lloris, další z matadorů.

„Jdeme za Leem. On je náš lídr, inspirace,“ přizná obránce Nicolás Tagliafico.

Ve Francii je klíčových osobností více, ale Antoine mezi nimi rozohdně hraje velkou roli. „Jeho mentální síla je důležitá,“ potvrdil kouč Deschamps.

Na oba borce jdou zkrátka jen komplimenty. To je sice hezké, jenže je zajímá jiná meta, pohár pro mistra světa. Messi může potvrdit postavení z Barcelony, Griezmann zapoemnout na to, že byl číslo 2.