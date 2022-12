Moderní Argentina: koncepce, trio a Messi. Šok na úvod nakonec pomohl

Úchvatný, dechberoucí. Dokonalý. Svět se klaní Lionelu Messimu (35), jakými kousky baví sebe i ostatní na šampionátu v Kataru. Láme rekordy a zapisuje fenomenální statistiky, s bilancí 5+3 hraje nejlepší mundial. Ale sám by svou zemi do nedělního finále nedotáhl. „Argentina spolu s Francií nejvíc odpovídá moderním fotbalovým trendům,“ analyzuje pro deník Sport a iSport.cz Verner Lička, prezident Unie českých fotbalových trenérů.

Argentina vstoupila do turnaje mizerně. Šokující prohra 1:2 proti Saúdské Arábii posloužila jako užitečná poučka. „Věřte nám,“ klidnil vášně Lionel Messi, když se tým ocitl pod palbou drtivé kritiky. Kapitán a jeho squadra zcela otočili kormidlem a od té chvíle jen vyhrávají. Úspěšně zvládli pět zápasů, což v Kataru znamená boj o zlato.

„Dobře si vzpomínám na šampionáty v letech 2010, 2014 a 2018. Argentina nikdy neměla jasně určenou herní koncepci, herní styl. Vytvářel ji Messi, to není nikdy dobré, jednotlivec nikdy nemůže vytvářet systémové věci,“ upozorňuje Lička. „Až když tam je koncepce, on přinese do týmu nadstavbu v podobě řešení herních situací, v tom je geniální mistr.“

„Argentinci patří mezi absolutní špičku, která určuje trendy aktuálního fotbalu. Zůstali Jihoameričany, ale oproti Brazílii mají výhodu v tom, že mají taktickou vyspělost a disciplínu.“ - Verner Lička

Messi hraje na pátém a zároveň posledním světovém šampionátu, podruhé svou zemi dostal do finále. Ale poprvé takto týmovým způsobem. Bodově stále mužstvo táhne, ovšem výrazně pomáhají i ostatní. Na šampionátu vylétla nová generace – v útoku doplňuje Messiho čtyřgólový Julián Álvarez (22), střed pole drží Alexis Mac Allister (23), Enzo Fernandez (21) a zkušenější Rodrigo De Paul (28).

„Jihoamerická mužstva často nevypadají úplně trendy jako ta z Evropy, mají v sobě jiný X faktor. Ale Argentinci jsou hodně blízko. Jejich mužstvo zvládá všechno v obranné i útočné činnosti,“ všímá si Lička. „Mají v sestavě ohromné zastoupení mladších hráčů. Některé z nich mnozí před turnajem ani pořádně neznali, přiznám, že včetně mě.“

Oceňuje, jak se mužstvo pod taktovkou fenomenálního kapitána vyprofilovalo. „Francie a Argentina nejvíc odpovídají současným trendům, dal bych tam i výkon Anglie ve čtvrtfinále. Všeobecně roste význam mladých hráčů v základu. Argentinci patří mezi absolutní špičku, která určuje trendy aktuálního fotbalu. Zůstali Jihoameričany, ale oproti Brazílii mají výhodu v tom, že mají taktickou vyspělost a disciplínu,“ vyzdvihuje.

Maradona, nebo Messi? Když vyhraje MS, budou mít v Argentině dva bohy, míní Podaný Video se připravuje ...

Především trojlístek Mac Allister, Ferndandez a De Paul vytváří Messimu ideální servis. „Nemají přehnaný respekt, že by jen odevzdávali míč Messimu. Sedlo si to. Nevím, zda bude Argentina opravdu mistrem světa, ale rozhodně se poprvé v Messiho období podařilo najít herní systém a koncepci, aby byla v souladu s nadstandardním výkonem jejich kapitána,“ vypichuje Lička.

Z výborně nastaveného mustru vynikají kouzla výjimečného hráče, bodujícího v každém zápase. Zcela výjimečný okamžik vymyslel v semifinále proti Chorvatsku před třetí brankou, kterou naservíroval Álvarezovi.

„Obešel chudáka Gvardiola, to je normálně nejlepší gól historie fotbalu. Způsobem, jakým to vyřešil, by to v této konkrétní situaci nedokázal ani v minulosti žádný hráč na světě,“ oceňuje Lička. „Do metodologie fotbalu bych doporučoval rozdělit pojem obecné vedení míče na vedení míče a na vedení míče à la Messi. On míč vede, ale nestane se mu, že by mu utekl o půl metru, to už bere tak, že ho nemá pod kontrolou.“

Argentinská modla je krůček od životního úspěchu. Potvrdila, že v nedělním souboji o zlato půjde o jeho poslední duel v argentinském dresu. „Jsem nesmírně šťastný, že svou cestu dokončím ve finále mistrovství světa. Všechno, co tady na turnaji zažívám, je ohromným náporem na emoce. Uvědomuji si, jak to prožívají lidé v Argentině. Ale znovu už toho schopný nebudu. Skončit tímhle způsobem je úchvatné,“ uvedl po postupu přes Chorvatsko sedminásobný majitel Zlatého míče.

V neděli bude celý svět sledovat, zda dokončí poslední velkou misi.