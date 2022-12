Co (ne)víte o Mbappém: gamer a tajemné ženy kolem. Kollera nezaujal

Je možná největší hvězdou mistrovství světa, zřejmě i budoucností celého světového fotbalu. Jako se o posledních dekádách mluvilo coby o éře CR7 a LM10, nyní vstupujeme do věku Kyliana Mbappého. O jeho roli v PSG i pohádkových smlouvách toho už bylo napsáno mraky. Co ale o rychlíkovi s dobrosrdečným úsměvem tak známé není?

Když žil v Monaku, chodil se na Kyliana Mbappého dívat, měl to kousek od bytu. Jenže tehdy ještě neznámý teenager Jana Kollera příliš nenadchl… „Úplně nedominoval, ale to mu bylo nějakých šestnáct sedmnáct let. On ovšem během dvou let extrémně vyrostl, a když dostal šanci v rozjetém áčku Monaka, které tou dobou získalo titul a došlo do semifinále Champions League, skokově se zlepšil,“ vzpomínal v rozhovoru pro iSport.cz.

Bráchové. Mladší a adoptovaný

Když jsme u rodiny, Kylian není jedináček. Když v roce 2017 přicházel do PSG na hostování, do mládeže klubu přibylo i jméno Ethan Mbappé. Mladšímu bratrovi bude těsně před Silvestrem teprve 16, přesto už má v Paříži profesionální smlouvu a za sebou první povolání do mládežnické reprezentace.

Do rodiny patří i Jirès Kembo Ekoko. Společné geny sice nemají, ale sdílí vášeň pro fotbal. Jires je synem bývalého zairského (konžského) reprezentanta Jeana Kemba, který svého syna ještě jako dítě poslal do Evropy za vzděláním. Ve Francii se ho ujali Mbappéovi a i on to dotáhl do francouzské reprezentace (byť jen mládežnické) a ligy (za Rennes má přes sto startů). Naposledy hrál před třetmi lety v tureckém Bursasporu. Wilfrieda Mbappého dodnes prohlašuje za svého druhého tátu.