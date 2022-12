Horor na MS. Argentina odvracela šok: Božský Messiáš!

Antonella stála na ochozu s rukama sepjatýma a mumlala modlitbu. Byla vyslyšena! Její muž Lionel Messi (35) je mistrem světa. Argentina ve finále udolala Francii (3:3, 4:2 na penalty).

Diváci v aréně Iconic sledovali za vstupné až 60 000 korun ikonickou scénu. Fyzicky i psychicky vyždímaný Leo přebíral trofej pro šampiony. Tak nějak vypadá argentinské nanebevzetí.

Leova půle

V Kataru se totiž odehrál epický duel, který vejde do fotbalových dějin jako horor na umělém ostrově Lusail. Ten mač přinesl všechno! Tři penalty, skvostné góly, několik zápletek i grandiózní vyvrcholení v rozstřelu. Messi měl poslední šanci, aby se vyrovnal zbožnělému Diegu Maradonovi (†60), jenž triumfoval na mundialu v roce 1986. První půle byla jeho. Při »desítce« prokázal nervy pevné jako dráty do betonu a u něj se zrodil fantastický brejk před druhým gólem.

95 sekund

»La Albiceleste« sahali osmdesát minut po svatém grálu, jenže pak se k zničujícímu výkonu probral Leův parťák z Paris SG v modrém triku obhájců titulu. Do té doby by francouzskou megahvězdu Kyliana Mbappého (23) na hřišti nenašla snad ani brněnská pátračka strážmistra Arazíma, ale proměnil penaltu a za dalších 95 vteřin vyrovnal. Když se šlo do prodloužení, z Messiho tváře čišelo zoufalství. Leč dokázal se ještě jednou nadechnout.

Zvony v Rosariu

Už se zdálo, že sotva plete nohama, ale poslal balon z dorážky metr za brankovou čáru gólmana Llorise. Zase byl nahoře, ovšem Mbappé ho z dalšího pokutového kopu opět srazil na začátek strastiplné cesty. Skončila vítězně až při loterii z puntíku zásluhou trefy Paredese. Rafičky hodin ukazovaly 18:54 SEČ a v přístavu Rosario se rozezněly zvony. Zdejší rodák Lionel Messi se právě stal argentinským bohem. Jako Maradona!