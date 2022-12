Hřebík: Messi? Nejlepší, kterého jsem kdy viděl. Češi se musí z MS poučit

Instantní klasika. Fantastická bitva Argentiny s Francií (3:3, 4:2 na penalty) o nejcennější fotbalovou trofej se ihned zapsala mezi nejlepší zápasy historie. Velkolepé finále táhli dva výjimeční fotbalisté, kteří byli vyhlášeni muži zápasu. „Je to jako dva sprinteři, co zaběhli na tisícinu stejný čas. Musí vyhlásit oba,“ ocenil ve studiu iSport TV výkony Lionela Messiho a Kyliana Mbappého Jaroslav Hřebík. Šéf sparťanské mládeže rovněž upozornil, že se Česko musí z turnaje poučit.

Mistrovství světa v Kataru zakončil naprosto úžasný souboj o zlato. Vítězství Argentiny nad Francií po pokutových kopech se bezesporu zařadí k nejlepším utkáním fotbalové historie. „Nepamatuji si na lepší finále světového šampionátu. Bylo krásné, plné skvělých gólů. Lepší bychom snad ani nenapsali,“ pochvaloval si Jaroslav Hřebík ve studiu iSport TV.

Odborník na mládežnický fotbal se v úvodu značně podivoval nad počínáním Ousmana Dembelého, který zapříčinil penaltu pro Argentinu: „Že udělal pokutový kop, dobře, ale jak se nechal od Ángela Di Maríi obejít, to by i u dorostenců bylo hloupé. Di María tuhle kličku dělá šestkrát za zápas.“

Expert deníku Sport Pavel Hartman viděl situaci podobně.

„Je to měkčí penalta, ale Dembelé k jejímu odpískání zavdal příčinu svým chováním. Je to jeho zlozvyk, a když se podívám na týmy, kterými prošel, tak nechápu, že ho to stále neodnaučili. Rozhodčí mě však na tomto turnaji obecně štvou. Oproti loňskému EURO je jejich kvalita znatelně horší. Především nemají jednotný metr,“ postěžoval si na adresu sudích Pavel Hartman.

Druhá branka albicelestes už byla ovšem dílem fotbalových umělců.

„Nádherný gól. Připomněl nám, že ne všechny branky padají po chybách. Vlastně se mu nedalo zabránit,“ smekl Hřebík.

Skóre v poločase tak bylo 2:0 pro Argentince a obhájci bez jediné střely vypadali zralí na ručník.

„Francie se nedostatečně připravila na hru Argentiny. Hráči jsou daleko od sebe, jsou málo aktivní. Trenér Didier Deschamps měl něco změnit již v 10. minutě. Naopak Argentinci hrají blízko u sebe, a proto působí i rychlejším dojmem,“ všiml si Hřebík o přestávce.

Již takřka rozhodnutý zápas srovnal deset minut před koncem dvěma góly během dvou minut Kylian Mbappé. Tahoun PSG navíc v prodloužení vyrovnal z druhé penalty i na 3:3 a stal se teprve druhým hráčem v historii mistrovství světa, jenž nasázel ve finále hattrick. Navrch proměnil pokutový kop i v rozstřelu. „Ti nejlepší to musí v těch klíčových momentech vzít na sebe a přesně to Mbappé udělal. Všechny své penalty kopl s pořádnou razancí, což se dvakrát ukázalo jako rozhodující,“ ocenil Hartman hvězdu „Les Bleus“.

Jaroslav Hřebík především oceňoval Mbappého druhou trefu: „Viděl jsem, že takové góly běžně dává i v Ligue 1 a opravdu je vidět, že toto zakončení má dokonale nacvičené. Byla to perfektní rána.“

Argentina tak šla do penaltového rozstřelu s tím, že ve finálovém zápase dvakrát ztratila vedení.

„Byl to důsledek toho, že Francie prokázala svou kvalitu. Začala hrát na užším hřišti, byla aktivnější. Naopak Argentinci začali být daleko od sebe,“ hledal příčiny Hřebík.

V závěrečné penaltové loterii však byli úspěšní už podruhé na turnaji albicelestes. Vytouženou trofej Julese Rimeta tak zvedl nad hlavu Lionel Messi. Pětatřicetiletá hrající legenda, jež v utkání sama vstřelila dvě branky a rovněž proměnila svůj pokutový kop v závěrečném rozstřelu.

„Je to nejlepší fotbalista, kterého jsem na vlastní oči viděl,“ nešetřil chválou Hřebík. „Abychom pochopili jeho dnešní kvalitu, musíme se vrátit o dvacet let zpět. Jako dítě totiž neskutečně dřel. Zvládal i tři zápasy týdně a furt se chtěl zlepšovat. U nás se místo toho neustále strachujeme, abychom náhodou někoho nepřetrénovali.“

Expert deníku Sport přičítá Messiho úžasnou katarskou formu již letní přípravě.

„Messi k šampionátu výborně přistoupil již v Paříži. Minulá sezona nebyla z jeho strany kdovíjak skvělá, ale ihned na startu té nynější bylo vidět, že je fantasticky nachystaný. Pohybově na tom byl výborně,“ doplnil ódy na nejlepšího hráče turnaje Pavel Hartman.

Šéf sparťanské mládeže rovněž upozornil na trendy turnaje v Kataru, které musí český fotbal zachytit, pokud chce být úspěšný. „Chodím na různé semináře, kde slýchám, že musíte být v komfortní zóně a držet míč. Na tomto šampionátu však nebyl tým, který by po zisku balonu nešel okamžitě nahoru. K tomu potřebujete atletické hráče, kteří jsou rychlí s míčem i bez něj,“ apeluje bývalý úspěšný trenér.

