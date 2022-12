Jirkal věří Francii: Má velkou zbraň. Levý sází na Argentinu, co Folprecht?

Střet těžkých vah. A taky dvou generací. Na jedné straně 35letý Lionel Messi, který sní o velkém triumfu a zápisu do listiny nesmrtelných. Na druhé 23letý Kylian Mbappé. Prezident PSG už jednou na vrchol dokráčel, teď touží po repete. Argentina, nebo Francie? Experti deníku Sport a iSport.cz tipují vítěze mistrovství světa v Kataru. Proč Miroslav Jirkal věří Francii? A komu přeje Zdeněk Folprecht? A ještě jedna otázka. Kdo bitvu gigantů rozhodne? Messi? Mbappé? A co třeba Mac Allister?

Jaký hráč finále rozhodne? „Mbappé. Vždycky je v situacích, které zápasy rozhodují. Čtyřikrát se dostane k věcem, co mohou vést do finální koncovky, ale zkazí je. Tu pátou pak udělá fantasticky. Třeba připraví branku Giroudovi nebo sám šanci promění.“

Milan Fukal, bývalý reprezentační obránce

Kdo vyhraje finále MS?

„Už před mistrovstvím jsem Francii tipoval hodně vysoko. Stále jí věřím, i když srdcem bych přál Messimu. Je fascinující, co se děje v Argentině, korunovalo by to jeho fantastickou kariéru. Francie má silný kádr, když se během turnaje i před ním někdo zranil, nahradil ho hráč, co nemá horší výkonnost. Je neuvěřitelné, že dokážou nahradit Pogbu, Kantého, Benzemu, později Lucase Hernandéze vystřídal bratr Teho a dal gól a přidal dvě asistence. Na dlouhodobém turnaji tohle rozhoduje.“

Jaký hráč finále rozhodne?

„Jeden z dvojice Messi, Giroud. Jsou tam samozřejmě i další výjimeční jako Mbappé, který ale má ještě nejlepší roky kariéry před sebou.“