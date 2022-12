Král Messi, systém i trenérovy čáry. Čím Argentina došla až pro zlato?

Argentinská euforie! Mistři světa slaví s trofejí pod taktovkou kapitána Lionela Messiho. • FOTO: ČTK Dlouhých 36 let trvalo, než Argentina zopakovala kousek z dob vlády Diega Maradony. Pod taktovkou geniálního Lionela Messiho ovládla šampionát v Kataru. Po úvodní prohře se Saúdskou Arábií se z mužstva stala vítězná mašina, která suverénně zvládla i finále proti Francií (4:3 po penaltovém rozstřelu). V čem výběr Lionela Scaloniho na šampionátu dominoval? A jak se oproti předchozím turnajům změnil argentinský kapitán, aby uzmul kýžené zlato?

Messi, Messi, Messi Bilance 7+3. Druhý nejlepší střelec turnaje, nejlepší hráč, překonal mnoho rekordů. Vždy, když Argentina potřebovala, byl pro svou zemi na hřišti její kapitán. Lionel Messi ve finále otevřel skóre z penalty, Llorise poslal suverénně na druhou stranu. Dramatický duel, kde Argentina přišla o dvougólové vedení, skóroval i v prodloužení a proměnil i penaltu v rozstřelu. V téměř každém pohybu jste viděli, jak moc po světovém triumfu touží. Neváhal vlétnout do protihráče u vlastního vápna, po čtvrtfinále se pohádal s koučem Nizozemců Luisem van Gaalem. Hecoval, bránil, chodil do hlaviček. Mimořádně vyladěný virtuoz ukázal světu to, co v argentinském dresu naposledy Diego Maradona při bájném triumfu v Mexiku 86. Až nyní, v 35 letech, Messi definitivně umlčel kritiky, že zůstává ve stínu argentinské modly. 26 tolik zápasů odehrál Lionel Messi na mistrovství světa. Vítězným finále překonal rekord Lothara Matthäuse Messiho cesta k triumfu. Připomeňte si všechny jeho góly a asitence v Kataru Video se připravuje ...

Systém pro kapitána Uspěla nejtýmovější Argentina v éře Lionela Messiho, který odehrál pátý světový šampionát. Na předchozích turnajích brala malá desítka vše na sebe, až nyní v Kataru mu vydatně pomohli spoluhráči. Trenér Lionel Scaloni tentokrát nestavěl herní systém podle toho, co vymyslí jeho kapitán. „Dřív ho vytvářel Messi, to nebylo nikdy dobré. Až když tam je koncepce, on přinese do týmu nadstavbu v podobě řešení herních situací, v tom je geniální mistr,“ upozornil po úspěšném semifinále prezident České unie trenérů Verner Lička. Argentina působila kompaktně, sebejistě a s většinou hráčů ve formě, což rozhodlo o konečném prvenství. „Jihoamerická mužstva často nevypadají úplně trendy jako ta z Evropy, mají v sobě jiný X faktor. Argentinci jsou jim hodně blízko.“ Verner Lička o Argentině na MS Co (ne)víte o Messim: odvolané konce, Barca díky pomerančům i góly babičce

Ostudu napravili mladí válečníci Šokující start proti Saúdské Arábii (1:2) donutil Scaloniho k razantním změnám. Upravil taktiku i rozestavení a sáhl do obvyklého základu. Vyndal Lautara Martíneze, Papu Gómeze či Nicoláse Tagliafica, naopak vytáhl mladíky Alexise Mac Allistera, Enza Fernandéze a na hrot Juliána Álvareze. Odvážný řez vyšel, od zápasu s Mexikem (2:0) se vykrystalizovala základní sestava, co zemi dotáhla ke zlatu. Ožil i Lionel Messi, na nějž mladší parťáci pracovali na absolutní hraně vlastních možností a umožnili mu, aby své síly soustředil do klíčových okamžiků v útočné fázi. „Věřte nám. Tenhle tým ještě ukáže, co umí.“ Lionel Messi po úvodní prohře 1:2 se Saúdskou Arábií Žáci mistra Messiho: mladíci Álvarez a Férnandez táhnou Argentinu k vysněnému zlatu Video se připravuje ...

Scaloniho čáry Souvisí s předchozím bodem. Nechat většinu turnaje na lavičce Lisandra Martíneze, Lautara Martíneze, nedoléčeného Ángela Di Máriu nebo téměř ignorovat Paula Dybalu, to chce řádnou kuráž. A trenérskou autoritu, aby přesvědčil hvězdné borce, že nemají dělat zle, ale i na střídačce pomáhat týmu. Mladý kouč chytře stavěl taktiku podle jednotlivých soupeřů – po blamáži se Saúdskou Arábií překopal sestavu, proti Nizozemcům nasadil tři stopery. Na finále zase vytáhl uzdraveného Ángela Di Máriu, který vstřelil branku na 2:0. Až na zbrklá střídání ve čtvrtfinále mu vyšlo na turnaji úplně všechno. 2 do dvou zápasů zasáhl na turnaji Paulo Dybala, nastoupil pouze ve čtvrtfinále proti Chorvatsku a v závěru finále proti Francii