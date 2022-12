Šmicer: Jsem šťastný, že žiju v éře Messiho. Penalty ve finále? Psycho

Když poslední zápas v Kataru mířil do pokutových kopů, vzpomněl si Vladimír Šmicer na finále Ligy mistrů v roce 2005. Tehdy hrál za Liverpool a rozhodující zápas s AC Milán se také rozhodoval v rozstřelu. Jednu z penalt proměnil. „Je to psycho. Pokud nejste výjimeční borci jako Messi, nebo Mbappé, tak tíha dolehne na každého. Obzvlášť pokud nejste typický penaltový exekutor. U Francie se to projevilo na plné pecky,“ popisuje legenda českého fotbalu pro iSport premium.

Mnoho expertů se shoduje, že šlo o nejlepší finále historie mistrovství světa. Souhlasíte?

„Byla to úžasná třešnička na dortu. Souboj Messiho proti Mbappému. Hodně fanoušků to z logiky věci přálo Lionelovi. Ovšem to, co se ve finále odehrálo, bylo velkolepé. Skoro osmdesát minut bylo na hřišti jenom jedno mužstvo, a tím byla Argentina. Po penaltě, a snížení na 1:2, se Francie probrala. Nakonec z toho bylo neskutečné drama. V prodloužení se to přelévalo z jedné strany na druhou. Oba týmy měly šanci rozhodnout. Když Messi vstřelil gól na 3:2, myslel jsem si, že to Argentina už udrží. Přesto se Francie díky další penaltě vrátila do hry. Byl to vážně úchvatný zápas, ale Argentina byla lepší. Závěrečný rozstřel zaslouženě vyzněl pro ni.“

Vyhrát si za celkový dojem zasloužila, že?

„Přesně tak. Někteří francouzští hráči neodvedli dobrou práci. Dokonce bych řekl, že odehráli nejhorší zápas na turnaji.