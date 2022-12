Medvěd Pastrňák mlsá rekordy, ale hvězdám...závidí prachy!

7, 20, 30, 50, 88. To není losování matesa. Ale čísla, kterými táhne David Pastrňák (26) hokejisty Boston Bruins k výhře v loterii! Přesto na svou prémii čeká…

Český útočník s numerem 88 na zádech vstřelil v sobotním duelu s Columbusem (4:2) 20. gól v sezoně, což je jeho každoroční minimum – už posedmé za sebou! V aktuálním ročníku stačilo »Pastovi « 30 utkání. Štěstí mu přináší především souhra s navrátilcem Davidem Krejčím (36), který má na kontě 9 gólů a 14 nahrávek. A další Medvědy tažené číslo? 50 – tolik bodů Boston i díky produktivním Čechům už má. Jen tři týmy v historii slovutné NHL stejnou porci nasbíraly v úvodních 30 mačích.

Nespěchám!

Přesto pro Pastrňáka jedna cifra zůstává záhadou. Kolik bude brát?! Smlouva na 6,7 milionu dolarů (cca 153 mil. Kč) mu vyprší příští jaro a jednání o novém kontraktu zatím nemají žádný konkrétní výsledek. Podle webu The Athletic by si dokonce »Pasta « mohl říct o rekordní gáži 12,6 milionu (v přepočtu na koruny 288 milionů!).

Přesto by nedosáhl na plat hvězd jiných zámořských sportů. „Ten rozdíl je šílený. Taky mě to štve,“ usmál se rodák z Havířova. „Ale víš co? Zároveň je mi požehnáním, že můžu hrát hokej, protože basketbal ani baseball neumím. A co nová smlouva? Na tu nespěchám,“ je v klídku Pastrňák. Tak hodně štěstí v příštím losování, Davide!