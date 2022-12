Další provokace Mbappého: Argentinský brankář ho zesměšnil i při „jízdě šampionů“

Jako kdyby Mbappému (24) zlomené srdce nemělo stačit! Argentinský brankář, který se po šampionátu do vlasti vrátil jako hrdina poté, co jeho tým ve finálovém utkání přetlačil na penalty Francii, nedá slavnému fotbalistovi pokoj. Po primitivním výstupu v kabině se Emiliano Martínez (30) vysmíval francouzskému hráči znova. Tentokrát při pompézní akci po návratu!

Kylian Mbappé sice na mistrovství se svým týmem dokráčel k parádnímu druhému místu, ale přesto po prohraném finálovém utkání zůstala za účastí v Kataru hořká pachuť. Jeho tým byl jen kousíček od zlata, které nakonec brali Argentinci, jejichž bránu střežil Emiliano Martínez. A ten momentálně nevynechá jedinou možnost, aby si do fotbalisty ve službách PSG »kopl«!

Martínez pochopitelně nechyběl na palubě autobusu, který po příletu nároďáku vozil argentinský tým ulicemi Buenos Aires. A rozhodl se, že Mbappého vezme s sebou. Alespoň v nějaké podobě. Zatímco mával fanouškům, v ruce třímal panenku v plence, které zakryl hlavu obrázek Kylianovy podobizny.

Na první pohled takové vystupování skoro vypadá, jako kdyby měl Martínez během finálového duelu nad francouzským soupeřem absolutní převahu. Pravdou však je, že jen samotný Mbappé svými góly přiměl Emiliana během utkání k tomu, aby balon ze sítě lovil rovnou čtyřikrát.

»Minuta ticha pro Mbappého!«

Gesto argentinského gólmana se tak sice může jevit jako dětinské, ale nebylo by divu, kdyby původní nápad Martínez ještě trochu krotil. Krátce po finálovém utkání totiž ukázal, že hranice toho, co je pro něj snesitelné, má v porovnání s normálními lidmi dost posunuté. Během veselení se v šatně došlo na zvrácený moment, kdy tým vesele tančil a pozpěvoval »minutu ticha pro«. Martínez záhy doplnil dost drsným humorem: „Pro Mbappého, který je mrtvý!“

Zajímavé ovšem bude to, co nastane až argentinské oslavy utichnou. Kapitán mistrovského týmu se totiž bude muset vrátit do Francie, kde po boku Kyliana Mbappého hraje za PSG. Dočká se tedy mladý fotbalista od Messiho omluvy za dětinské chování, které jeho spoluhráč předvádí?