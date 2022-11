Messi sní o zlaté rozlučce na MS: Nervy a úzkost. Hrajeme i pro Diega

Frustrovaný kapitán Argentiny Lionel Messi by chtěl zažít zlatý úspěch • profimedia.cz

Radost Liopnela Messiho a Lautara Martíneze po argentinské brance do sítě Brazílie • Profimedia.cz

Ještě jeden pokus. Lionel Messi se hodlá zapsat zlatým písmem do historie světových šampionátů • Profimedia.cz

Spoluhráči říkají: „Fotbal dluží Messimu mistrovství světa. Za všechno, co pro něj udělal, za vše, co znamená.“ Trenér Scaloni nabízí srovnání s Rogerem Federerem a mluví o emočním víru, který se zvedne při Leově rozlučce. Nenechte si ujít. Kino Katar uvádí LM10 a Poslední křížová výprava.

Messimu je 35 let. La Ligu vyhrál desetkrát, Champions League čtyřikrát a celkem 38 trofejí (rekord). Do péče mu svěřili sedm Zlatých míčů (rekord) a jeho bilance připomíná fotbalový Louvre (785 gólů a 345 asistencí).

Kdybychom Argentincovu kariérou pojali biblicky, vířily by před námi stovky bitev a příběhů – Messiho Genesis, Exodus i Numeri. Chybí jen jedna věc. Jeden Skutek. Pak bude Písmo svaté kompletní.

„Je to moje poslední mistrovství světa? Ano, určitě ano, určitě ano,“ zdůraznil LM10 v několika rozhovorech.

Neskrývá, že v něm roste napětí. „Odpočítávám dny,“ popsal. „Je to jako čím dál hlasitější tep v hlavě. Trochu nervy, trochu úzkost. Na jedné straně se nemůžu dočkat a chci, ať to už začne. Na druhé straně cítím neklid, nejen svůj, ale celé země, aby to dobře dopadlo.“

Albiceleste přičaroval zlatý třpyt na MS do 20 let (2005) a olympiádě v Pekingu (2008), ale to pro Argentince není steak z nejjemnějšího hovězího, ale tofu s cizrnou a zelnými klínky. „My chceme maso! Křehké a šťavnaté!“ volá národ a vzpomíná na šéfkuchaře Maradonu.