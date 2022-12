Fenomén proti legendě: Argentinci pomohl Čechův konec, uchvátil Anglii

Klíčové figury svých týmů, jejichž výkon rozhodne o mistrovi světa. To jsou brankáři, Argentinec Emiliano Martínez a Francouz Hugo Lloris. Gólmanské hvězdy Premier League, jejichž kariéry jsou pevně spojeny se severem Londýna. Tím však veškerá podobnost končí. Cesty obou velikánů do finále světového šampionátu totiž snad ani nemohly být rozdílnější.

V Mar del Plata, sedmém největším argentinském městě, významném rybářském přístavu na pobřeží Atlantiku, vyrůstal Emiliano Martínez v domě bez dveří i toalety. Jeho rodina si je nemohla dovolit. „K večeři často byla samotná rýže a ani té nebylo moc,“ líčila drsné dětství jednička „albicelestes“, jež ve dvanácti letech odešla do Independiente v Buenos Aires.

Emiliano Martínez Narozen: 2. 9. 1992 (30 let)

Klub: Aston Villa

Kariéra: Arsenal (2010–20), Oxford United (2012 – host.) Sheffield W. (2013–14 – host.), Roterham (2015 – host), Wolverhampton (2015–16 – host.), Getafe (2017–18 – host.), Reading (2019 – host.), Aston Villa (2020–dosud)

Reprezentace: od 2021

Největší úspěchy: 2x FA Cup (2017, 2020), 3x Anglický superpohár (2015, 2016, 2021), Copa América (2021), Nejlepší brankář Copa América (2021), Finalissima (2022)





Přesun o 400 kilometrů na sever znamenal, že prakticky přestal rodinu vídat. V sedmnácti však musel učinit ještě těžší rozhodnutí. „Maminka plakala a prosila mě, abych nechodil. Ať zůstanu v Argentině. Jenže já stále myslel na to, jak otec po nocích vzlyká, že nesplatí účty, a neměl jsem na vybranou. Musel jsem být odvážný,“ vzpomínal Martínez na svůj přestup do Arsenalu.

Svou rodinu tím „Emi“ finančně zajistil. Fotbalové štěstí však hledal dlouho.

Během dvanácti let v organizaci „kanonýrů“ odešel hned šestkrát na hostování. „A často tam ani nehrál,“ připomněl Arséne Wenger. „Jeho sebedůvěru a odhodlání to ovšem vůbec nenarušilo. I my jsme byli přesvědčeni o jeho kvalitách. Když nyní vidím, čím si prošel a jak je úspěšný, má můj velký obdiv. Jsem na něj pyšný,“ radoval se z bývalého svěřence francouzský velikán.

Zlom nastal po odchodu Petra Čecha, díky čemuž se z Martíneze stala dvojka Bernda Lena. Když se Němec v létě 2020 v utkání s Brightonem ošklivě zranil, přišla pro Martíneze tolik vytoužená šance. Ve zbytku covidem ovlivněné sezony pomohl porazit mistrovský Liverpool, vychytal pro Arsenal čtrnáctý FA Cup a vysloužil si uznání široké veřejnosti. „Má všechno a bojím se, že odejde. Přitom je podle mě lepší než Leno,“ chválil Martíneze legendární Ian Wright.

Argentinec však pochopil, že je čas se posunout a za 20 milionů liber zamířil do Aston Villy, kde je od té doby neochvějnou jedničkou. Hned ve své premiérové sezoně v jejím dresu vyrovnal klubový rekord 15 čistých kont a fanoušci ho vyhlásili nejlepším hráčem týmu.

Lionel Scaloni z něj proto loni učinil argentinskou jedničku a ihned se ukázalo, že to byl zlatý tah. Martínez totiž na Copa América řádil. V semifinálovém rozstřelu s Kolumbií zneškodnil tři penalty a Lionel Messi prohlásil: „Byl to neskutečně těžký zápas, ale my měli Emiho. Je to fenomén.“

Argentina následně ve finále zdolala Brazílii 1:0 a slavila trofej po 28 letech. V prvním turnaji s Martínezem. V tom druhém je ve finále a má po 36 letech šanci na titul světových mistrů.

Proti je však ten nejsilnější možný soupeř.

Obhájci titulu vedeni legendou „Les Bleus“, Hugem Llorisem. Rekordmanem v počtu startů v reprezentačním dresu, kde už deset let navléká i kapitánskou pásku. Stejně dlouho je jistotou v brance Tottenhamu, kde zase drží rekord v počtu startů v Premier League. Ryzí kohout, jenž má za cíl stát se prvním kapitánem své země, který obhájí titul mistrů světa.

Nepřijel řešit politiku

Hugo Lloris Narozen: 26. 12. 1986 (36 let)

Klub: Tottenham

Kariéra: Nice (2005–08), Lyon (2008–12), Tottenham (2012–dosud)

Reprezentace: od 2008

Největší úspěchy: mistr světa (2018), Liga národů (2021), Francouzský pohár (2012), Francouzský superpohár (2012)





„Ve Francii jsme vřelí k cizincům, ale chceme, aby dodržovali naše pravidla a ctili naši kulturu a já nyní učiním totéž, když jsem v Kataru. Není to o tom, zda s jejich názory souhlasím, ale musím je respektovat. Je to zcela jednoduché,“ obhajoval Lloris na začátku turnaje, proč si nenavlíkne kontroverzní pásku s nápisem „jedna láska“. Nepřijel řešit politiku, ale odvézt si zlatou trofej.

Kvalitu svých výkonů na turnaji stupňuje. Když jej Angličané před čtvrtfinále nálepkovali jako nejslabší článek francouzského mužstva, vytáhl řadu skvělých zákroků a inkasoval pouze z penalty. „Dodalo mu to ještě větší odhodlání a zdravě se naštval. Ukázal jim, že se mýlili,“ prozradil zdroj blízký francouzskému týmu.

Chuť si Lloris přenesl i do semifinále s Marokem, proti němuž udržel své první čisté konto v Kataru. „Celkově úchvatný výkon. Zneškodnil několik těžkých střel, sebral řadu nebezpečných centrů a nedělal chyby,“ nešetřil chválou jindy přísný francouzský deník L'Équipe.

Kapitán galských kohouty tedy zatím v klíčové chvíli svůj tým vždy zachránil. Nyní se však proti němu postaví nejlepší střelec turnaje – Lionel Messi, kterého požene údajně až 50 000 jihoamerických fanoušků. Dostojí francouzský gólman přezdívce Svatý Lloris?

MS 2022