Duda z MS osmnáctek: Proč tu nejsou naši trenéři? Doma se nic nenaučí

Čeští hokejisté do 18 let slaví gól • profimedia.cz

Kapitán a hlavní hvězda reprezentace do 18 let Jiří Kulich • profimedia.cz

Kapitán a hlavní hvězda reprezentace do 18 let Jiří Kulich • profimedia.cz

Kapitán a hlavní hvězda reprezentace do 18 let Jiří Kulich • profimedia.cz

Češti mladíci na MS do 18 let • IIHF.com

Češti mladíci na MS do 18 let • IIHF.com

Češti mladíci na MS do 18 let • IIHF.com

Češti mladíci na MS do 18 let • IIHF.com

Češti mladíci na MS do 18 let • IIHF.com

Češti mladíci na MS do 18 let • IIHF.com

Češti mladíci na MS do 18 let • IIHF.com

Česká reprezentace do 18 let slaví gól proti Německu • repro Twitter / IIHF

Zápas české reprezentace na MS do 18 let s USA • CHRIS TANOUYE/HHOF-IIHF IMAGES

Zápas české reprezentace na MS do 18 let s USA • CHRIS TANOUYE/HHOF-IIHF IMAGES

Udělal to, co spousta českých trenérů ne. Jen hrstka. Radek Duda sedl do auta a vyrazil pár kilometrů za kopečky na sraz elitních světových hráčů budoucnosti. V Landshutu se v neděli srazily české reálie a luxusní americké dovednosti kombinované s přístupem. Porážka 2:6 na MS U18 nepřekvapila, zarážející jsou spíš okolnosti, související s vystoupením týmu Jakuba Petra. „Nerveme se o výsledek, jsme měkcí,“ vadí bývalému útočníkovi, dnes rozvojovému kouči. Co nejen jemu ukáže dnešní duel s Kanadou?

Koho dnes překvapí porážka s USA? Nikoho. Češi se zámořskou velmocí už dávno nehrají o výhru, nýbrž o přijatelný výsledek. Svár bez debaklu? Dobrá práce, hoši. Mohli by hrát o víc, jenže to by se muselo překopat myšlení zainteresovaných. „Mistrovství světa máme za prahem a nepotkáte tam skoro žádné naše trenéry,“ nechápe Radek Duda.

V Landshutu jste nejprve viděl vítězství nad Německem 4:2, které se dá označit za povinné z důvodu, aby Češi ve čtvrtfinále nešli na vítěze druhé skupiny. Co byste vyzdvihl a naopak?

„Šlo o první vystoupení na turnaji, svazovala nás nervozita a velká zodpovědnost. Z naší strany to nebyl povedený výkon. Plusem je, že si kluci pomohli třemi góly v přesilovce, sehráli je pěkně. Němci kousali, materiálně na tom pořád nejsou tak jako my, ovšem umí nám zatopit, byli nepříjemní. Vaz jim zlomila námi potrestaná vyloučení.“

Proti USA národní tým dobře začal, ještě v 25. minutě vedl 1:0, ovšem pak se plán tradičně sesypal. Proč?

„Víte, ono už to všechno začíná rozcvičkou před utkáním. Ta je v podání našich a zaoceánských týmů úplně něco jiného. A je to i součást psychologického boje. Oni lítají, ukazují sebedůvěru na všechny strany, my se spíš ploužíme, jen si jezdíme. Prvních deset minut jsme čekali, co s námi Američani udělají. Výborně nás podržel Schnattinger, chytil tři vyložené šance, klukům poskytl vítr do plachet. Využili jsme toho při Kulichově gólu z trestného střílení. Předtím se stala nevídaná věc, kterou je třeba ocenit. Na Kuliho byly v úniku dva fauly, nejprve hákování a posléze držení při zakončování brejku. Sudí prokázal obrovský cit pro hru, oběma Američanům udělil trest. Dvojku a pak penaltu. Klobouk dolů. Šli jsme do vedení a udrželi první třetinu v náskoku. Upřímně, Američané den předtím hráli večerní zápas, potřebovali rozjezdit nohy. Ve druhém dějství do toho šlápli a měli navrch. Částečně to bylo uzpůsobené tím, že jsme měli dál ke střídačce. USA začaly dominovat, v podstatě všechny góly vstřelily ze slotu. Naši hráči sice byli správně postavení, ale bránili laxně. A to Američani hráli na 70 procent možností.“

Kdo z českých hokejistů se vyrovnal kvalitám zaoceánské družiny?

„Jirka Kulich a Tomáš Hamara. S Američany vydrželi hrát hokej jejich úrovně, dokázali je i přebruslit. Znovu a opět se potvrzuje, že musíte být vynikající bruslaři, abyste hráli světový hokej.“

To jistě, na tom se dá zapracovat. Jenže co udělat s chabou českou sebedůvěrou?

„To je otázka a zároveň náš velký problém. Kolikrát ukážeme sympatický výkon, jenže ve finále dojedeme na nízké sebevědomí. Zoufale postrádám