Šílený trest za kritiku Lukašenka: Olympijská medailistka odsouzena na 12 let!

Plavkyně Aljaksandra Herasimenjová (36) musí v posledních letech bojovat s pořádnou nepřízní osudu. Nejdříve musela utéct z rodného Běloruska na Ukrajinu kvůli diktátorskému režimu, aby letos v únoru opět zdrhala. Tentokrát do Polska kvůli ruské invazi. V její rodné zemi ji nyní navíc odsoudili na 12 let vězení!

Patří k hlasitým odpůrcům režimu běloruského diktátora Alexandra Lukašenka (68), a už několik let kvůli tomu musí žít v exilu. Bývalá plavkyně a trojnásobná olympijská medailistka Herasimenjová nyní byla těsně před svými narozeninami, které slavi na Silvestra, odsouzena k dvanáctiletému trestu odnětí svobody. Naštěstí v její nepřítomnosti. Součástí rozsudku je zabavení jejího bytu, auta a více než jednoho milionu korun na bankovních účtech.

Úspěšná sportovkyně byla odsouzena společně s opozičním aktivistou Alexandrem Opejkinem. O rozsudku informovala běloruská lidskoprávní organizace Vjasna. Podle této organizace je v Bělorusku více než 1 400 politických vězňů. ,,Utíkáme už dlouho. Ti, co odešli, byli ti nejlepší z běloruské společnosti. Ti, co byli proti tomu, co se dělo po volbách, ti, co protestovali proti násilí a projevovali své názory," uvedla Herasimenjová začátkem roku 2022 v rozhovoru pro agenturu Reuters.

Údajné šíření dezinformací

Konkrétně byla plavkyně obviněna z vyzývání sankcí proti Bělorusku a rozšiřování nepravdivých informací o událostech v zemi po volbách roku 2020, které opozice považuje za zmanipulované. Po nich následovala obrovská vlna demonstrací, během kterých skončila spousta demonstrantů ve vězení.

Dvojnásobná držitelka stříbra z LOH 2012 v Londýně a bronzu z Ria 2016 následně založila nadaci BSSF, která poskytuje finanční a právní pomoc běloruským sportovcům pronásledovaným režimem. Tuto organizaci považují tamní úřady za extrémistickou. Někdejší elitní kraulařka dala minulý rok v dubnu do aukce svou zlatou medaili z MS 2012. Díky tomu vybrala na pomoc pronásledovaným sportovcům více než 325 tisíc korun.