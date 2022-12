Trest za potupu ruského hokeje: Kouč musel na kobereček! Bude pokračovat?

Letošní Channel One Cup měl z pochopitelných důvodů zcela jinou tvář, na kterou byli hokejoví příznivci doposud zvyklí. Místo konkurenceschopného zastoupení v podobě Finska či Švédska se turnaje mimo Ruska zúčastnily jen dvě země, které rozhodně v hokejovém světě nijak nevyčnívají – Kazachstán a Bělorusko. Jenže druhý jmenovaný dokázal ruský výběr porazit, a zařídil jim tak nebetyčnou ostudu, která má nyní následky.

„Nás mnogo,“ říkají s oblibou Rusové. Jenže ani z velkého výběru ruských hokejistů nedokázal trenér Alexej Žamnov (52) sestavit mužstvo, které by si poradilo s podprůměrným Běloruskem, jenž je mimo jiné také vyloučeno z akcí IIHF. Domácí reprezentace prohrála 4:5 po samostatných nájezdech. Turnaj tak ovládli Bělorusové, a šéf ruského hokeje Vladislav Treťjak si pozval kouče na důrazný rozhovor.

Doma se nesmí prohrát

Web Championat.ru přišel s informací, že Žamnov sice na střídačce ruské reprezentace nekončí, ale po sezoně mu nebude prodloužena smlouva. Sám lodivod týmu se ale nemusí stresovat. Ruský hokej stejně s největší pravděpodobností letos už žádný větší turnaj nečeká. „Doma se nesmí prohrát. Mám velký respekt k Bělorusům, mají dobrý tým. Před vlastními fanoušky ale nepřipadá v úvahu nic jiného než výhra. Utkání se vysílalo po celém Rusku. Našim příznivcům chybí vítězný hokej ruského národního týmu. Vyhrát byla povinnost,“ nešetřil Treťjak kritikou.

Co se týče naplánovaných akcí reprezentace, tak první a zatím jedinou je až květnové turné po ruských městech. Zde ale budou hrát jen hráči do pětadvaceti let. Hlavním trenérem bude navíc Roman Rotenberg (41), jehož otec je velkým kamarádem diktátora Vladimira Putina (70). K blamáži na turnaji se vyjádřil i šéf komise Boris Majorov (84).

„Trenérovi byla vytknuta celá řada chyb. Podle mínění komise měl hrát národní tým na turnaji v nejsilnějším složení. Fanoušci nerozumí tomu, proč se nedostavily očekávané výsledky a hra. Žamnov přiznal chyby zejména v tom, že nepozval ty nejsilnější hráče z KHL,“ vysvětlil pro tiskovou agenturu TASS. Vypadá to tedy, že ruský trenér už bude moct řídit nároďak maximálně na trénincích.