»Žralok« si zlomil čelist a o titul se popere…Náhrada z UFC!

Ránu za ranou tak jako v osmiúhelníkové kleci dostává organizace Oktagon MMA. Páteční galavačer smíšených bojových umění v O2 areně je přes to všechno zachráněn!

Hvězdní Vémola ani Kincl se na turnaji Oktagon 38 nepředstaví. Jednička bantamové váhy Filip Macek (31) na poslední chvíli taky přišel o soupeře, protože Jonas Magard (30) s přezdívkou Žralok si zlomil čelist.

O pás šampiona si to nakonec rozdá s Gustavem Lopézem (33), jenž čtyři rvačky svedl v nejprestižnější organizaci bojových sportů UFC.

OKTAGON se vrací do media.cz domácí svatyně MMA. Do pražské O2 areny! Macek zabojuje o prozatímní titul, Boráros s Mikuláškem se utkají v boxerském ringu a Peňáz hájí domácí neporazitelnost. To vše nabídne galavačer OKTAGON 38 v pátek 30. prosince od 18 hodin. Akci živě vysílá Oktagon.tv.