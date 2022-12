Kincl o zrušené odvetě s Vémolou: Není to rýmička, ale může si za to sám

Velká odveta Patrik Kincl vs. Vémola 2 se odkládá. Nedovolujete to aktuální zdravotní stav českého Terminátora, který leží už týden v nemocnici. Nepříjemná je tato situace i pro šampiona střední váhy, který se připravoval na životní bitvu a udělal pro to maximum. „Po zápase s Alexem Lohorém jsem i přes zranění nastoupil zpět do přípravy, která mě stála hodně času, energie a peněz,“ říká Kincl. A je toho názoru, že si jeho rival může za svůj zdravotní stav sám.

Nejhůře je na tom Karlos Vémola, který leží v nemocnici s těžkým zánětem. Smutní ze vzniklé situace jsou samozřejmě i fanoušci bojových sportů, kteří se těšili na velkou odvetu. V nezáviděníhodné situaci je ale samozřejmě i Patrik Kincl, který měl 30. prosince nastoupit do klece právě proti Vémolovi, a svůj názor na věc uvedl na sociálních sítích.

„Do zápasu nastoupím, i kdybych měl chcípnout… Nebo tak nějak to bylo,“ připomíná ve svém příspěvku Kincl rivalova slova. „Určité signály jsem měl už delší dobu. Například ve Tváři v tvář (video-rozhovor obou bojovníků pro Oktagon.tv) sám Vémola zmiňoval nějaký březnový termín. Vše jsem bral jako nějakou psychologickou hru. Teď se ale moje obavy potvrdily. Jsem přesvědčen, že hospitalizace v nemocnici není hraná záležitost a rozhodně to nebude jen nějaká rýmička. Jsem ale také přesvědčen, že si za to může sám,“ myslí si třiatřicetiletý bijec.

A vysvětluje, proč to tak vnímá.

„Jako profesionální sportovec by se o sebe měl člověk starat na 100 %. Všichni jsme měli možnost sledovat jeho různé večírky v době přípravy, které se rozhodně neshodují s kvalitní regenerací. Zranění jsou v MMA dost častá, sám s tím mám zkušenosti, ale tady se podle dostupných informací řeší jedna a ta samá věc,“ odkazuje Kincl na Vémolovy loňské problémy se zánětem.

Vémola: Poprvé v životě se mi stalo, že jsem na zápas vůbec nemyslel Video se připravuje ...

„Ono to sice na sociálních sítích vypadá hrozně cool, když člověk vyběhne z nemocnice a hned zamíří do tělocvičny, ale pak to dopadá přesně takhle. Byl bych rád, aby si to uvědomili ti, kteří tenhle styl tolik obdivují a chtěli by ho napodobovat. Doléčení a regenerace je součást tvrdé přípravy!!!“ zdůraznil Kincl, pro něhož se aktuálně hledá na 30. prosince nový soupeř.

„Upřímně nevím, co teď bude… Jsem z toho už otrávenej. Tenhle zápas chci čtyři roky a zase z toho sejde. Nejdřív jsem se k němu měl probojovat v rámci XFN a když už měl být, tak Vémola utekl,“ připomíná Kincl. „Pak jsem dostával vzkazy, že jsem v jiné organizaci, a tak jsem nakonec skončil v Oktagonu, kde jsem nejdříve vybojoval a pak i obhájil titul. Pro ten zápas jsem udělal maximum. Teď je otázkou, jestli se o to ještě snažit a zůstat v osmdesát čtyřce (střední váha), nebo se soustředit na nový projekt v 77 (velterová). Oboje mít nemůžu,“ uzavřel bojovník sdělení fanouškům.