Inzerát pracháče Ronalda: Hledám domovníka! Zn.: Za 145 tisíc měsíčně

Nemůžete zavadit o kloudný džob? Tady by jeden byl. Je to sice rachota s početnou familií v obřím baráku, ale v luxusu a za pěkné bankovky. Cristiano Ronaldo (37) shání pracanty.

Portugalský fotbalový excentrik se dohodl na roční gáži v předpokládané výši kolem pěti miliard korun se šejky z klubu an-Nasr, leč myslí i na důchod. A při tom se plácá přes naditou kapsu.

V lokalitě Quinta Marinha třicet kilometrů od Lisabonu buduje gigantickou vilu za 420 milionů korun a hledá do ní čtyři zaměstnance. „Včetně kuchaře a domovníka. Ronaldo nabízí měsíční plat 6000 eur,“ hlásí italský deník Corriere della Sera. Čili v přepočtu na českou měnu 145 tisíc korun!

Co za ten ranec bude Ronaldo od majordoma chtít? Aby se za absolutní diskrétnosti postaral o třípatrové stavení na ploše 2720 m2, o garáž pro 20 kár, o posilovnu, bazén a tenisový kurt. Přitom musí být jako milius na Cristianovu kyprou družku Georginu, pět dětí a jeho mámu Dolores, která tam bude mít svůj fešácký výměnek. Tak co, jdete do toho někdo?