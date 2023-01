Momenty roku: (Ne)slavné konce, české bronzy a poslední z titánů

Vybrali jsme zásadní sportovní momenty roku 2022 • FOTO: Koláž iSport.cz Rok, na který se nezapomene. Olympijské triumfy v zimním Pekingu, zlatá tečka fotbalového génia Lionela Messiho na světovém šampionátu v rozpáleném Kataru či další euforické oslavy vítězství se prolínaly se smutkem nad odchody sportovních velikánů. Svět se bavil i truchlil. A živo bylo i na české scéně. Tleskalo se Ester Ledecké, smekalo se před padesátníkem Jaromírem Jágrem. Podívejte se na souhrn nejdůležitějších momentů s datem 2022.

Federerovo ADIEU (svět) Dvacet grandslamových titulů, 103 vyhraných turnajů celkem, 310 týdnů v čele žebříčku. Pravděpodobně nejmilovanější tenista dějin Roger Federer se loučil s kariérou, neboť již nebyl schopný dál bojovat s chronicky bolavým kolenem. Poslední zápase odehrál v Londýně při Laver Cupu. Na kurtu nestál sám ale při čtyřhře vedle svého největšího rivala a přítele Rafaela Nadala. „Byla to skvělá cesta. Dal bych si ji ještě jednou, kdyby to šlo,“ štkal jednačtyřicetiletý Švýcar. ROGER FEDERER se loučí: připomeňte si zásadní momenty jeho kariéry Video se připravuje ...

MESSI králem světa (svět) Top událost fotbalového kalendářního roku, mistrovství světa. Ať už by ho vyhrál kdokoliv, byl by z toho silný příběh, takhle to ale dopadlo ještě o poznání významněji. Králem se totiž stala Argentina s obdivuhodně hrajícím Lionelem Messim. Pětatřicetiletá hvězda zapsala hned několik historických rekordů šampionátu, předchůdci Diegu Maradonovi, nebo se před ním stále cítit trochu méněcenně. Tohle je dokonalý závěr Messiho kariéry, ať už bude trvat ještě jakkoliv dlouho. Messiho cesta k triumfu. Připomeňte si všechny jeho góly a asitence v Kataru Video se připravuje ...

BAYERN, vládce desetiletí (svět) Rozhlédněte se napříč soutěžemi, hlavně těmi opravdu kvalitními, takovou aktuální nadvládu nenajdete. Poslední z fotbalových titánů byl v Itálii Juventus, který mezi lety 2012 a 2020 vybojoval hned devět titulů v řadě, Bayern se ovšem letos na jaře dostal ještě dál, na posvátnou desítku. A ačkoliv už to všem, dokonce i samotným fanouškům mnichovského kolosu, bude znít monotónně, schyluje se k jedenáctému štychu za sebou. Bavoři totiž šlapou dál, po podzimu vedou bundesligu. Vítězné fotbalové série v Evropě: 10. titul pro Bayern. A jak je to v Česku? Video se připravuje ...

Atletické REKORDY (svět) Pro světovou atletiku to byl rekordní rok. Keňský běžec Eliud Kipchoge posunul vlastní maximum v maratonu na pouhých 69 sekund k magické hranici dvou hodin. Senzací byly dva světové rekordy Američanky Sydney McLaughlinové, především její čas 50,68 z MS v Eugene. Tam tabulky měnili švédský tyčkař Mondo Duplantis (621 cm) a překvapivě taky Nigerijka Tobi Amusanová (12,12) na sto metrů překážek. Venezuelská trojskokanka Yulimar Rojasová už v hale skočila 15,74 metru. Dva světové rekordy Američanky Sydney McLaughlinové na MS 2022 • Foto Profimedia.cz

MAXOVA skvostná obhajoba (svět) Neuvěřitelnou sezonu má za sebou stáj Red Bull s Maxem Verstappen. Nizozemský pilot dominantním způsobem získal druhý titul mistra světa a tým radoval i z Poháru konstruktérů. Ročník jako bonus zakončili i stanovením několika milníků. Verstappenovi se například podařilo překonat rekord Michaela Schumachera a Sebastiana Vettela v počtu vítězství získaných během jedné sezony. Oba němečtí piloti mají na kontě shodně 13, Nizozemec jich tento ročník posbíral 15. Monopost: Shrnutí sezony 2022! Jezdec roku je jasný, jaké ale byly nejbizarnější momenty? Video se připravuje ...

Nedůstojné odcházení CR7 (svět) Od příchodu trenéra Erika ten Haga do Manchesteru United Cristianu Ronaldovi zásadně pokleslo vytížení, vyvrcholilo to spory a silným rozhovorem, za který dostal od klubu nekompromisního padáka. A protože se v průběhu MS v Kataru vytratil i ze základní sestavy Portugalska, nastalo v podstatě na všech frontách jeho odcházení doprovázené často i spekulacemi portugalských a španělských médiích o sporech uvnitř národního týmu. Další zastávka? Patrně Saúdská Arábie… Ronaldo na MS: zásadní gól z penalty, sporná hlavička a oslavy s týmem Video se připravuje ...

ĎÁBEL WvA na Tour de France (svět) Jeho týmový kolega Jonas Vingegaard urval žlutý dres. Nejvíc si však budou ze Staré dámy 2022 lidé pamatovat výkony belgického ďábla Wouta van Aerta. Už o rok dřív ovládl etapy všeho druhu – časovku, sprint, ale i horskou. Tentokrát opět třikrát slavil a hlavně udivoval všestranností. Ve žlutém dresu lídra závodu se vracel pro parťáka v nesnázích, v horách mu zase pomáhal dostat do úzkých Pogačara. A ještě vyhrál zelený dres, který věnoval fanouškovi, co mu půjčil pumpičku. Výkony belgického ďábla Wouta van Aerta udivovaly nejen fanoušky • Foto Profimedia.cz

RUSOVÉ vymazáni z mapy (svět) Tenhle rok začal tragicky, svět se díval na obrázky z Ukrajiny, jak do země vjíždí ruská armádní technika, a začínají těžké boje. Naštěstí sport obecně, takže i fotbal, přijal opatření, jak Rusku vzkázat, že s jeho postupy nikdo zdravý nesouhlasí. Slavné a bohaté kluby z Moskvy a Petrohradu a taky pyšná sborná vyklidily světové pole a do odvolání jim byla zakázána účast v mezinárodních soutěžích. V celkovém kontextu možná detail, ale i tohle gesto je součástí odmítání agrese. Rusové s Bělorusy si v květnu zahráli jen proti sobě... • Foto Profimedia.cz

SBOHEM, Pelé! (svět) Nakonec smutně. Zatímco jeden hrdina slavil, nedlouho poté svět opustil fotbalový velikán, král. Trojnásobný mistr světa Pelé, jeden z nejlepších střelců v dějinách Brazílie a milovaného Santosu odešel ve věku 82 let po dlouhém boji s rakovinou. Za svou kariéru vstřelil 1284 gólů. „Král fotbalu - jediný a jedinečný. Nejlepší hráč historie. Tvůj talent je škola, kterou by měl projít každý hráč. Tvůj odkaz přesahuje generace, poklonil se někdejší skvělý brazilský útočník Ronaldo. Zemřel legendární Pelé (†82). Jak změnil fotbal nejlepší hráč 20. století? Video se připravuje ...

Procházka ohromil UFC (Česko) V sobotu 11. června dokázal Jiří Procházka, co žádný Čech před ním, stal se prvním UFC šampionem. Titul krále polotěžké divize navíc vytrhl v Singapuru z rukou ostříleného Glovera Teixeiry jen 28 sekund před koncem napínavé a ostré bitvy. Dvaačtyřicetiletý Brazilec přitom dokázal v první polovině boje rozseknout čelo českého samuraje tvrdým loktem a vedl průběhem duelu na body. Rodák z Hostěradic o to víc šokoval svět, když soupeři vnutil porážku škrcením. Procházka vs. Teixeira: Historický okamžik - vyhlášení českého šampiona Video se připravuje ...

Potřetí zlatá ESTER (Česko) Ester Ledecká si upevnila místo mezi českými legendami. Na ZOH v Pekingu vyhrála paralelní obří slalom, přestože to byl její čtvrtý závod na prkně za poslední dvě zimy. A stala se teprve pátou sportovkyní národní historie s třemi zlatými olympijskými medailemi. Připojila se k Věře Čáslavské, Emilu Zátopkovi, Janu Železnému a Martině Sáblíkové. V Číně předvedla výborné výkony i na lyžích, v kombinaci skončila čtvrtá, v super-G pak pátá, pouhých třináct setin od pódia. Ester Ledecká v Pekingu: Ze snowboardu třetí zlato, na lyžích čekala na zaváhání soupeřek Video se připravuje ...

Padesátník JÁGR opět na ledě (Česko) 50 let a 299 dnů! V takové věku nastoupil v prosinci po takřka osmiměsíční pauze k zápasu. Za Kladno naskočil 11. prosince v extraligové bitvě v Liberci. Plánovaný návrat? Kdepak. Rychloakce! Majitel Rytířů reagoval na zdravotní kalamitu v kabině. Střihnul si tedy pouze dva tréninky a šel na to. Jeho tým padnul 3:7, legendární číslo 68 ovšem bralo dvě asistence. „Pohybuju se jen v útočném pásmu, tam moc bruslit nemusím,“ usmál se typicky. Tahle show ještě nekončí. Liberec - Kladno: Jágrův návrat! V 50 letech nastoupil poprvé v sezoně Video se připravuje ...

BRONZ pro muže i ženy (Česko) Sezona začala pro hokejový národní tým mizerně. Pod trenérem Filipem Pešánem muži zapsali nejhorší olympijský výsledek v historii, čínská mise skončila už v předkole play off. A ve čtvrtfinále vypadly i ženy. Jiné kafe to bylo na mistrovství světa. Oba výběry dostaly nové kouče. Poprvé cizince! Muže převzal Fin Kari Jalonen, dámy Kanaďanka Carla MacLeodová. A oba doručili ze šampionátu bronzové medaile. Muži po desetiletém půstu, ženy poprvé v historii. Přílet bronzových hrdinů. Snad nebudeme čekat dalších deset let, věří Hertl Video se připravuje ...

SATORANSKÉHO boj s kotníkem (Česko) Domácí EuroBasket měl být vrcholem úspěšné české party pod koši, pro lídra Tomáše Satoranského se však změnil v závod s časem. Utrpěl těžký výron kotníku v přípravě, takže začátek evropského šampionátu hrál na hranici sebeobětování a značně limitovaný. V duelu o přímý postup z pražské skupiny s Izraelem už ale zazářil – 14 bodů, 8 doskoků, 11 asistencí. A v berlínském osmifinále s Řeckem i přes porážku vytvořil rekord šampionátu – 17 asistencí. Tomáš Satoranský, Jan Veselý oslavují se svými spoluhráči postup ze skupiny na EuroBasketu • Foto Pavel Mazáč / Sport

Překvapená Slavia, mistrovská PLZEŇ (Česko) Extra třída se sice hraje za kopečky, přesto se zastavme na chvíli kousek před Rozvadovem, v Plzni. Právě tam se, k překvapení všech, vyklubal nový vládce českého fotbalového prostředí. Po třech titulech Slavie se ke zlatu probojovala podceňovaná Viktoria a co víc, svůj úspěch dokázala povýšit na ultimo kvalifikací do základní skupiny Ligy mistrů. V milionářské společnosti to sice nebylo slavné, giganti Bayern, Inter Milán či Barcelona, to byla krutá výuka, ale i účast se počítá. Plzeňské oslavy titulu! Bílek v dojetí, Chorého vzkaz Rajnochovi Video se připravuje ...

Loučení královny BARBORY (Česko) Oštěpařka Barbora Špotáková se na ME v Mnichově rozloučila se svou velkou kariérou. Dvacet let po premiérovém startu na vrcholné akci se vrátila do bavorské metropole a získala na závěr úspěšné cesty ještě jeden bronz. Odchází tedy jako jedna z největších osobností českých sportovních dějin. Jen si to shrňme: dvakrát vyhrála olympijské hry, třikrát mistrovství světa, jednou mistrovství Evropy a navíc drží světový rekord. Z velkých akcí přivezla celkem jedenáct medailí. Barbora Špotáková ukončila veleúspěšnou kariéru: Jaký je její příběh? Video se připravuje ...

Baseballisté v jiném VESMÍRU (Česko) Probojovali se mezi dvacet nejlepších na světě, zahrají si proti profesionálům z nejslavnější ligy MLB. Česká baseballová reprezentace senzačně uspěla v kvalifikaci o prestižní World Baseball Classic a čeká ji cesta do Tokia. „Dostali jsme se do jiného vesmíru,“ hlásil univerzál Martin Schneider. Na konci zimy se Češi budou chystat na soupeře prvotřídní kvality v čele s Japonskem nebo Koreou. „Potvrdilo se, že i malá země může mít velké sny,“ usmíval se trenér Pavel Chadim. Čeští baseballisté oslavují postup na prestižní turnaj • Foto Facebook Baseball Czech

Ocelový HATTRICK (Česko) Od časů hokejové dynastie ze Vsetína věc nevídaná. Už v průběhu sezony oznámil Václav Varaďa klubu i veřejnosti, že v třineckých službách skončí. Rovnou ale řekl, že extraligovou šichtu chce dodělat. Až pak si píchne řádný odchod. Povedlo se to beze zbytku. Oceláře dovedl ke třetímu titulu v řadě. Od té doby je kouč, který jako hráč získal hned dva tituly mistrů světa, bez angažmá. Jednou nohou už byl ve Spartě, námluvy však nedopadly, do pražské kabiny se vrátil Miloslav Hořava. Sparta - Třinec: Petr Vrána převzal Masarykův pohár a Oceláři mohou slavit Video se připravuje ...

Mise GIRO: potřetí to klaplo (Česko) Vytrvalost, nejen ta fyzická, je důležitou vlastností profesionálního sportovce. V roce 2022 se o tom přesvědčil cyklista Jan Hirt. V etapách Giro d´Italia přes zlověstné Mortirolo byl při svých účastech vždy v úniku, v roce 2019 v ní dokonce dojel druhý. Až na třetí pokus to klaplo a český vrchař světové úrovně slavil v dešti v Aprice svůj první triumf na podniku Grand Tour. Stal se teprve pátým Čechem, kterému se povedla etapu na Giru ovládnout. Celkově pak skončil šestý. Jan Hirt v centru pozornosti cyklistických novinářů • Foto Romana Barboříková

Šéf HADAMCZIK a třaskavý audit (Česko) V polovině června se stal novým vládcem českého hokeje. Dva dny před 70. narozeninami usedl Alois Hadamczik do uvolněného křesla po Tomáši Královi, který kvůli své minulosti v StB oznámil odchod „do důchodu“. Nový šéf dostal úkol: nechat na svazu provést forenzní audit. Sám v tu chvíli netušil, jaký třaskavý granát výsledky odjistí. Stamiliony fuč, nákupy v Pařížské ulici a ataky BPA. Hádky, spory a různé verze story. Jaké bude mít konflikt v novém roce vyústění? Párty na hokejovém svazu: audit ukázal na nákupy v Pařížské i drahá auta Video se připravuje ...