Smrt slovenského squashisty Cellera (†31): Klíčový svědek promluvil!

Stačil okamžik, a život plný plánů a radosti najednou vyhasl. Squashista Miroslav Celler (†31) zemřel po pádu ze schodů v jednom z bratislavských barů. Společně s ním spadl také jeho kamarád Tomáš Tóth, rovněž hráč squashe. Ten nyní pro slovenská média popsal, jak se celá tragédie přihodila!

Chtěl mu za každou cenu pomoct, aby nesletěl, ale nepodařilo se. Tomáš už Cellerův pád zbrdzdit nedokázal. Ale proč vlastně slovenský reprezentant spadl? Podle slov kamaráda špatně našlápl na schod, a už to bylo.

Krok vedle

Neštěstí přitom při odchodu nic nenasvědčovalo. Normálně se bavili na baru, a domů odcházeli se smíchem. ,,Je to hrozné...šli jsme nahoru po schodech, a před posledním Miro špatně našlápl, ale přesně do detailů si to nepamatuji. V tom momentě začal padat, a já už byl nahoře," popisoval hrůzné chvíle pro slovenský deník Nový Čas.

,,Dělal jsem, co jsem mohl, jinak bych s ním nespadl. Snažil jsem se ho chytit. Stáhl mě, a já jsem padal s ním. Ale to už je jedno. Miro bohužel spadl nešťastněji," uvedl. Policie po příchodu k podniku Meanto Tomáše zadržela do doby, dokud případ neprošetřili a neviděli záznam z kamery. Policisté zahájili trestní stíhání ve věci trestného činu zabití. ,,Vyšetřovatel řekl, že pitva určí, jestli se něco nestalo v jeho těle. Podle záznamu se to zatím posuzuje jako nešťastná náhoda."

Dostal infarkt?

Slovenské redakci další blízcí zesnulého squashisty uvedli, že Celler mohl dostat infarkt nebo mozkovou příhodu. Proč si to myslí? Spadl totiž z ničeho nic a během pádu ani nedal ruce před sebe. ,,Je to pro nás ještě příliš čerstvé a těžké. Mirko byl vynikající člověk a osobnost," smutnil jeho bratr Roman.

Miroslavova smrt zasáhla i jeho kolegy z práce. Kromě hraní squashe totiž pracoval na ministerstvu spravedlnosti. ,,Miroslav Celler byl zodpovědným profesionálem a člověkem, který měl charakter. Zároveň měl srdce na správném místě, což je vzácná kombinace. Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast rodině, ale i kolegům, kterým bude chybět z profesionální i lidské stránky," řekl slovenský ministr spravedlnosti Villiam Karas. Cellerovi se navíc loni narodilo dítě, a letos má přijít na svět druhé. Toho se už ale nedočká.