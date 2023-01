Smrt squashisty Cellera (†31): Policie zahájila trestní stíhaní pro zabití!

Tragédie, která se odehrála v centru Bratislavy. To je úmrtí squashisty a slovenského reprezentanta Miroslava Cellera (†31), který v sobotu kolem druhé hodiny ráno spadl ze schodů v baru tak nešťastně, že při tom přišel o život. Policie zahájila vyšetřování ve věci možného trestného činu zabití.

Zprávu o tragédii potvrdili krátce po osudném pádu zástupci Slovenské squashové asociace. „Se žalem v srdci vám oznamujeme, že při nešťastné náhodě dnes přišel o život Miroslav Celler. Byl výborným sportovcem a kamarádem, ale především skvělým manželem a otcem,“ stojí na facebookové stránce asociace. „Vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině a nejbližším. Odpočívej v pokoji, Mirec,“ doplnili.

Společně s Cellerem spadl ze schodů i další muž. Ten hororový pád přežil, a byl odvezen do nemocnice.

Případem se okamžitě začali zabývat policisté. Ti byli do bratislavského klubu přivoláni v sobotu před půl třetí v noci. Cellerovi už ale tou dobou nebylo pomoci. "V současnosti se vykonávají všechny potřebné úkony s cílem objasnění dané události. Pověřený příslušník Okresního ředitelství PZ Bratislava I zahájil trestní stíhání ve věci trestného činu zabití," uvedla.

Spoluhráč truchlí

Zpráva o jeho náhlém úmrtí velmi zasáhla i jeho spoluhráče a soupeře. Jedním z nich je i Marek Manik, který znal Cellera dlouhá léta. „Četl jsem to v neděli ráno na internetu, a hluboce mě to zasáhlo,“ citoval Manika deník Nový Čas. „Znali jsme se velmi dobře, byl to skvělý člověk na kurtu, ale i mimo něj. Ve squashi patřil na Slovensku k těm nejlepším. Byl to jeden z těch férových hráčů, proti kterým chcete hrát. Teď myslím hlavně na jeho rodinu, pro kterou to musí být něco strašného.“

Mánik věří, že za tragédií nikdo další nestál. „Nevím nic o tom, že by ho z těch schodů někdo shodil. Jednalo se asi jen o nešťastnou náhodu. Nikdo z našich kruhů ale zatím přesně netuší, jak se to seběhlo.“

Těžce se mluvilo také generálnímu sekretáři Slovenské squashové asociace Dávidu Kubíčkovi. „Byl příkladným reprezentantem Slovenska, talentovaným sportovcem a mimo kurtu férový a správný chlap. Vzdělaný a spokojeně ženatý,“ řekl pro Nový Čas. Následně se odmlčel, a poté dodal, že víc ze sebe v tomto smutném okamžiku nedostane.

A jaká je situace v onom baru? V době, kdy se jedna ze slovenských redakcí vydala na místo, měli zavřeno, a na dveřích byl symbolicky přilepený obrázek hořící svíčky. Jedna ze zaměstnankyň s pláčem podotkla, že se nechce k ničemu vyjadřovat. Smrtelný pád squashisty momentálně vyšetřuje policie.