Brankář to byl geniální, jako podnikatel je ale za fackovacího panáka! Hokejový gólman Dominik Hašek (57) prodělal na další investici přes 50 milionů korun! Spolu s jinými celebritami se nejspíš stal obětí podvodu.

Bezmála sto milionů nechal v oděvní firmě Dominator, nevyšel mu ani byznys s energy drinky Smarty. A teď se ukázalo, že naganský hrdina přišel ještě o 52,6 milionu korun v další díře! Investoval do obchodního systému společnosti WSM, který se dle soudu ukázal být forexovým »letadlem«.

„Bylo to před více než pěti lety. Dostal jsem se k tomu přes lidi z hokejového prostředí, kde se to tehdy dost probíralo,“ prohlásil Hašek pro Hospodářské noviny. Investoval 60,5 milionu, zpět mu jako výplata přišlo zhruba osm. Zbytek je fuč! „Není to něco, co by mě... Jak to říct? Prostě na tom nejsem závislý,“ řekl pro HN legendární »Dominátor «, jenž si během šestnácti sezon v zámořské NHL vydělal 1,3 miliardy Kč hrubého.

Chytli se hokejisté

Není ovšem zdaleka sám, koho vzpomínky na společnost WSM budí ze sna. Mezi poškozenými investory je podle Hospodářských novin 7801 jmen, zejména lékařů, právníků, finančních poradců a hokejistů. Proč právě těch? WSM byla partnerem hokejového svazu, sponzorem klubů ze Zlína a Plzně, a její jméno dokonce nesla druhá nejvyšší tuzemská soutěž.

A tak mezi oběťmi investice jsou mistři světa Salfický, Vampola a Vlasák, pohledávky mají i bývalý šéf extraligy Řezníček či reprezentační trenéři Vůjtek a Jandač. „Už jsem ty peníze mentálně odepsal,“ připustil Josef Jandač.

Herci i olympionici

Mezi další známé osobnosti, které do WSM investovaly, patří například herci Dejdar a Vašut, mistr světa v běhu na lyžích Koukal, lezec Ondra či kajakář Hradilek. Celková škoda podle policie přesáhla dvě miliardy korun.

Soud: Klasické »letadlo«

Za WSM stojí podnikatel Jiří Kubíček, který byl za podvod odsouzen na osm let do vězení, k peněžitému trestu devět milionů korun a desetiletému zákazu působení ve vedení firem. Policistům se zmrazením jeho majetku údajně podařilo zajistit zhruba třetinu výše způsobené škody. Kubíček tvrdí, že je nevinný, a proti nepravomocnému rozsudku se odvolal.

WSM mezi lety 2012 a 2017 českým a slovenským zájemcům nabízelo licence k údajnému vynálezu – robotovi, jenž měl vyhodnocovat obchodní příležitosti na devizovém trhu Forex. Policisté však během pátrání žádné softwarové roboty nenašli a soud prohlásil, že celý systém – který nedisponoval žádným povolením od České národní banky – fungoval jako tzv. letadlo. Trestní řízení proti Kubíčkovi iniciovala Česká národní banka, která na podezřelé aktivity WSM upozorňovala od roku 2014. Policisté Kubíčka zadrželi o tři roky později.