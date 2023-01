Ronaldovo první bydlení u Saudů: Luxus v prezidentském apartmá!

Tak takhle by to šlo! Přesně to si může říkat fotbalová superstar Cristiano Ronaldo (37) a jeho rodina. Novou životní kapitolu, kterou začínají v Saudské Arábii, si užívají i díky luxusnímu bydlení. Jeden z nejlepších fotbalistů historie se aktuálně zabydluje v královském apartmá supermoderního hotelu Four Seasons v Rijádu.