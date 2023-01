Vyděšený kanonýr Morata: Kolaps manželky po porodu!

Místo radosti z narození potomka prožíval španělský fotbalista Álvaro Morata (30) obrovské trápení a strach. Strach o život své manželky Alice, u které po porodu nastaly problémy. A to takové, že musela být převezena na jednotku intenzivní péče!

Chvíle, které by spousta lidí nepřála ani největšímu nepříteli. Alice Campellová, italská modelka a partnerka hvězdného útočníka ve službách Atlética Madrid Álvara Moraty, skončila se zdravotními komplikacemi v intenzivní péči lékařů v jedné z madridských nemocnic. Španělský reprezentant o celé nešťastné situaci informoval na instagramu.

„Bella se narodila 9. ledna, a je nádherná. Naneštěstí po porodu, který proběhl dobře, začala mít Alice komplikace. To nás vyděsilo. Je na jednotce intenzivní péče fakultní nemocnici Navarra v Madridu, kde se o ní starají ti nejlepší doktoři. Postupně se z toho dostává. Je velice silná,“ napsala fotbalové hvězda na sociální síti pod sérii fotek novorozené dcery v růžovobílých dupačkách. Sama Alice před časem uvedla, že ani samotné těhotenství neprobíhalo ideálně.

Nejhorší dny v životě

Ve středu 11. ledna krátce po poledni ale Morata zveřejnil zprávu, která všechny uklidnila. Pod snímek podřimující maminky s Bellou v náručí napsal, že jeho drahá polovička už je mimo „jipku“, a je jí mnohem lépe. „Děkuji Alice, jsi bezesporu bojovník a jdeš mi příkladem. Byly to nepochybně nejhorší dny mého života, ale mám štěstí, že tě mám,“ rozplýval se nad zotavující se manželkou.

„Jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo, a můj život by bez tebe neměl smysl. Děkuji všem, kteří nám byli na blízko. A především děkuji zdravotnímu personálu v čele s doktorem Munozem. V životě si musíte užít každý okamžik,“ dodal na závěr. A ty si teď Morata rozhodně bude užívat po boku dvojčat Leonarda, Alessandra (oba 4), Edoarda (2), dcery Belly a milované Alice.