Pět miliard pro Ronalda za podporu MS? Klub popřel lukrativní klauzuli

Sedmatřicetiletý Ronaldo přišel do Al-Nasru na konci prosince, kdy podepsal smlouvu do roku 2025 s ročním příjmem 200 milionů eur (asi 4,8 miliardy korun). Dalších 200 milionů měl podle médií dostat jako ambasador saúdskoarabské kandidatury, to ale klub popřel.

„Rádi bychom uvedli na pravou míru, že smlouva s Cristianem Ronaldem navzdory spekulacím žádné takové povinnosti nezahrnuje. Náplní jeho práce a hlavním cílem je pracovat se spoluhráči a přinést klubu úspěch,“ citovala agentura Reuters prohlášení Al-Nasru.

Pořadatel šampionátu v roce 2030 bude FIFA vybírat na kongresu v příštím roce. Společně se o turnaj chtějí ucházet Ukrajina, Španělsko a Portugalsko, zájem má rovněž Maroko a společně také Argentina, Chile, Paraguay a Uruguay.