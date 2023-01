Országh se těší na Tehelné pole: To může být jednou za život. Bojí se deště

Do osmnácti let hrával Vladimír Országh (45) hokej i fotbal. Pak dostal led jednoznačně přednost. Bývalý vynikající útočník, mistr světa z roku 2002, který je aktuálně jedním z trenérů třineckých Ocelářů, fotbal sleduje pořád. I proto se extra těší na Winter Classic proti Kometě Brno, který se bude v pátek hrát v Bratislavě na novém národním stadionu na Tehelném poli.

„K fotbalu mám velmi kladný vztah,“ přitakává Országh. „Do osmnácti let jsem hrál čtvrtou dorosteneckou ligu, na mistrovství světa nebo Ligu mistrů se koukám pořád. Když jsem působil ve Slovanu Bratislava, akorát stavěli nové Tehelné pole, takže jsem jedním očkem pokukoval, jak krásný stadion roste. Ale budu tam poprvé v životě, byl jsem jenom na starém Tehelném poli.“

Nový stadion má kapacitu 22 500 míst. Stavět se začal v září 2016, v březnu 2019 se na něm hrál první zápas mezi Slovanem a Spartakem Trnava (2:0). Extraligový zápas Třince s Kometou je součástí oslav sta let hokejového Slovanu Bratislava. Ty vrcholí nedělní bitvou Slovanu s Košicemi.

„Takové akce se můžete zúčastnit jen jednou za život, ale nechceme si to jen užít,“ říká Országh. „Je to další ligový zápas, ve kterém se hraje o důležité body, chceme zápas odehrát kvalitně.“

Oceláři do Bratislavy vyrazí o den dřív, ve čtvrtek mají domluvený trénink. Aby si alespoň trochu osahali netradiční prostředí a podmínky. „Ve čtvrtek budeme mít trénink v podobném čase, v jakém se odehraje zápas. Chceme si vyzkoušet osvětlení a stadion vůbec. Uvidíme, jaké to bude. Všichni hlavně věříme, že vyjde počasí. Že nebude pršet a bude to hezký zážitek pro všechny účastníky.“

S počasím to zatím bohužel nevypadá, hlášený je déšť. „S tím se musíme vyrovnat,“ krčí rameny Országh. „Podmínky budou stejné pro oba.“ Třinec i Kometa mají ve svých týmech řadu slovenských reprezentantů, Oceláři teď mají i slovenskou střídačku. Nemocného Zdeňka Motáka v neděli nahradil Jozef Daňo.

„Až tolik neberu, že se hraje na Slovensku,“ přemítá Országh, který vedl Slovan Bratislava v sezonách 2014/15 a 2018/19. „Brno i Třinec jsou na Slovensku populární kluby, v obou týmech hraje hodně Slováků, není pochyb, že fanoušků přijde dost. A očekáváme i velkou enklávu z Třince a Brna. Těšíme se na velmi dobrou atmosféru a věřím, že i lidé si zápas užijí.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE