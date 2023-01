Loprais na Dakaru přejel diváka (†69): První slova o tragické srážce!

Aleš Loprais potvrdil, že divák, který v úterý zemřel na Rallye Dakar, měl kolizi s jeho kamionem. Pořadatelé informaci o první tragické nehodě v deváté etapě 45. ročníku slavné soutěže zveřejnili v úterý večer. Vedoucí jezdec kategorie kamionů ve středu nad ránem na facebooku zveřejnil video i se záběry z nehody a potvrdil, že byl jejím nevědomým účastníkem.

„Strašně mě to mrzí a potáhne se to se mnou v životě,“ uvedl Loprais, který přímo v kamionu kolizi vůbec nezaznamenal. Devětašedesátiletý rallyeový fanoušek z Itálie se v okamžiku neštěstí nacházel za dunou skrytý výhledu pilota. Zraněním podlehl při transportu záchranářským vrtulníkem do nemocnice.

„Nešťastně si našel místo pod dunou a my jsme ho nikdo nezaznamenali. Tímto bych chtěl vyjádřit soustrast rodině, blízkým a kamarádům,“ řekl Loprais, jenž v úterý oslavil 43. narozeniny. Podle informací, které dostal od pořadatelů, se divákovi udělalo dvě tři hodiny po nehodě nevolno a při transportu do nemocnice dostal infarkt.

O nehodě se dozvěděl v bivaku, když se chystal jít spát. „Vyhasl lidský život a de facto mým přičiněním, protože já jsem točil kolečkem. Musím ale říct, že jsem o tom vůbec nevěděl. Stejně tak nikdo v posádce. Máme onboardy i externí videa, která to dokazují. Nicméně nic to nezmění na tom, že vyhasnul lidský život,“ uvedl Loprais smutně.

Podle dostupných údajů při Rallye Dakar přišlo od roku 1979 o život zhruba osm desítek lidí, přesný počet úmrtí se podle různých zdrojů liší. Závodníků bylo 27, ostatní byli členy doprovodu, novináři a diváci. V roce 1986 nepřežil v průběhu závodu havárii vrtulníku zakladatel dakarské rallye Thierry Sabine.