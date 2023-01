Smrt šampiona Cellera: Pro syna a těhotnou manželku zřídili sbírku

Slovenskem před pár dny otřásla tragická zpráva poté, co za zvláštních okolností zemřel šampion ve squashi Miroslav Celler (†31). Celá záležitost je ještě o to horší, že po mladém Slovákovi zůstal maličký syn Richard a manželka, která pod srdcem nosí jeho druhé dítě. Rodinní blízcí se proto rozhodli zřídit sbírku, do které se mohou lidé zapojit...