Slovák na MSJ vylétl ke hvězdám: V brance jsem sotva stál! NHL se už ptá...

Těžký zákrok v utkání proti Lotyšsku si ve skupinové fázi mistrovství světa do 20 let připisuje Slovák Adam Gajan • ČTK / AP / Ron Ward

I přes zdravotní komplikace zapsal Gajan úspěšnost 93,6 % a málem zařídil čtvrtfinálový poprask proti Kanadě (3:4p). „Už před MS jsem se bavil s několika týmy z NHL. Po něm bude zájem o dost větší. Všichni se mě ptají, kde jsem byl doteď,“ říká osmnáctiletý objev. Mluví také o zámořské juniorce, univerzitní cestě či klíčové úloze Jána Lašáka.

Nejlepší brankář juniorského mistrovství světa: Adam Gajan ze Slovenska. Jak vám to zní?

„(smích) Zní to celkem dobře. Před turnajem jsem více méně nic nečekal, protože jsem tam ani neměl být. Všechno se to nějak rychle událo, jsem rád, že to dopadlo takhle.“

Cenu jste získal navzdory vypadnutí ve čtvrtfinále. Znáte jméno svého předchůdce, který dokázal totéž?

„Myslím, že mi to nějaký kamarád posílal. Měl by to být Petr Mrázek (v roce 2012). Viděl jsem, že jsem teprve druhý v historii.“

Máte správné informace, nicméně podobný úspěch od vás nikdo nemohl čekat. První zápas s Finy jste strávil na tribuně, už vaše účast na akci byla překvapivá. Kdy přišel zlom a rozhodnutí, že budete jedničkou?

„K reprezentaci jsem se opravdu připojil až později, protože jsem ani nebyl v původní nominaci. Tým už byl týden spolu, když mě povolali