Shakira se s Piquém a jeho rodinou nemaže: Děsivý vzkaz tchyni!

She wolf, neboli v překladu vlčice. Přesně tak se jmenuje jeden z hitů zpěvačky a bývalé přítelkyně fotbalisty Gerarda Piquého Shakiry (45). Nyní se ukazuje, že populární Jihoameričanka umí pořádně vycenit zuby. A schytává to právě její ex. Kromě očerňující písničky podnikla Shakira i další kroky. Na balkon si třeba dala čarodějnici, která namířila směrem přímo k její tchyni!

Od doby, kdy bývalý obránce Barcelony začal randit s mladou Clarou Chiou Martiovou (23), která navíc pracuje v jeho firmě, je Shakira rozezlená, a to pořádně. Na baseballových turnajích jejich dětí byli od sebe co nejdál, a už stihla nahrát dvě skladby odkazující na jejich rozchod. Ta druhá, kterou vydala před necelým týdnem, má za pět dní na Youtube přes 130 milionů zhlédnutí.

Nevěra během videohovoru?

Kolumbijská rodačka v nové skladbě například vzkazuje Piquému, že vyměnil Ferrari za Renault Twingo, a „rolexky“ za Casio hodinky. Čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů ale reagoval pohotově. Zveřejnil fotku, jak stoji vedle Twinga, a oznámil, že podepsal spolupráci s firmou Casio.

Někdo by si mohl myslet, že někdejší dlouholetá partnerka španělského ex-reprezentanta už to přehání. To by se ale na veřejnost nesměly dostávat nové, znepokojivé informace. Shakira během ledna uvedla, že ji hluboce zasáhlo video ze srpna 2021, deset měsíců před rozchodem. Na něm je během Piquého rozhovoru přes webkameru vidět, že v pozadí stojí právě Clara. Zpěvačka tehdy byla mimo domov.

Piqué: z legendy Barcelony kontroverzní podnikatel. Jak vzal ostré narážky od Shakiry? Video se připravuje ...

Ex-tchyně se obává rituálu

Není to ale jen Piqué a Clara, s kým má popová hvězda problém. Ani vztahy se svou někdejší tchyní a lékařkou Montserrat Bernabeuovou nejsou ideální. A to od doby, co vřele přivítala novou přítelkyni svého syna. Shakira bydlí naproti Piquého mamince a z balkonu má na ni krásný výhled. Takže se nedávno rozhodla, že si balkon vyzdobí čarodějnicí na koštěti v životní velikosti. A co na to máma skvělého čutálisty?

Podle španělského novináře Marca Leirada figurína ex-tchyni děsí. „Před několika týdny jsem dostal informaci, že Piquého maminka se bojí údajného rituálu, který má co do činění s čarodějnicí v černém,“ cituje Leirada britský deník The Sun. Uvedl také, že Piquého matka požádala lidi kolem Shakiry, aby znepokojivou figurínu sundala. Prosba byla vyslyšena, ale zpěvačka ji tam opět vrátila zpět.

Hvězdná vlčice umí skutečně vycenit zuby. Jakým způsobem kousne příště?