Japonský velvyslanec v českém baseballovém dresu. Fandím vám!

Čeští baseballisté vybojovali senzační postup na World Baseball Classic, které pořádá profesionální organizace Major League Baseball, v září v Regensburgu. Po úvodní prohře se Španělskem (7:21) porazili Francii (7:1) a Německo (8:4). V boji o postup pak senzačně skolili Španělsko 3:1. A poprvé v historii vybojovali místenku na prestižní WBC.

Ve skupině v Tokiu se tým Pavla Chadima od 10. března střetne s Čínou, Japonskem, Jižní Koreou a Austrálií. Do další fáze postoupí první dva. Další tři skupiny se hrají na Tchaj-wanu, v Arizoně a na Floridě.

„S klukama jsme se bavili, že nám pořád moc nedochází, jak velký úspěch to pro český vlastně baseball je,“ líčí Jakub Grepl z Arrows Ostrava, který je v civilu studentem Ostravské univerzity. „Pořád jsme to brali tak, že se nám podařilo odehrát pár dobrých zápasů. Na japonské ambasádě na nás už ale atmosféra turnaje poprvé dýchla. Zatím jsme si jen představovali, jak by to v Tokyo Dome asi mohlo vypadat. Pan velvyslanec nám to trochu přiblížil. A už teď hlásil, že je vyprodáno na všechny zápasy. Bude to velké!“

Japonský velvyslanec Hideo Suzuki českým baseballistům gratuloval už po vítězství v kvalifikaci. „Bude nás doprovázet i v Tokiu,“ popisuje Grepl. „Pozval nás na raut, ukázal záběry z Tokia i ze stadionu. Bylo vidět, že to nebere jen formálně. Baseball má v srdci a zajímá se. Říkal, že by do budoucna byla šance i na přípravné zápasy s japonskými výběry, což je parádní. Japonsko je v baseballu na podobné úrovni jako Amerika, nějakou dobu bylo i první ve světovém žebříčku. To nám může hodně pomoct. Pan velvyslanec už nám také doporučil nejbližší podniky nebo památky, na které se prý rozhodně máme v Tokiu podívat. Bylo to příjemné.“

Čeští baseballisté jsou ryzí amatéři, všichni mají svá civilní zaměstnání. Jakub Grepl studuje na Ostravské univerzitě, volno ze školy dostane. „Už koncem února letíme na čtyři dny trénovat do Valencie a prvního března odlétáme do Japonska. Mimo školu budu čtyři týdny. Ale tím, že jsem v programu UNIS (podpora vysokoškolského sportu), tak není problém se domluvit s vyučujícími i se studijním oddělením, vyjdou mi vstříc.“

Z Arrows Ostrava jsou v národním týmu kromě Jakuba Grepla ještě Jakub Kubica, Michael Vykoukal a Ondřej Satoria. „Tento rok bude v září i mistrovství Evropy, základní skupina se bude hrát v Ostravě, takže nás čekají dva parádní vrcholy. Ohromně se těšíme,“ neskrývá Grepl. „S Kubou Kubicou už jsme si v Japonsku zahráli, byli jsme v Ósace na mistrovství světa do 18 let a byl to mimořádný zážitek. A teď budeme hrát proti profíkům, neskutečné.“

ROZLOSOVÁNÍ WORLD BASEBALL CLASSIC

Skupina Japonsko: Japonsko, Korea, Austrálie, Čína, ČESKO

Skupina Tchaj-wan: Tchaj-wan, Nizozemsko, Kuba, Itálie, Panama

Skupina Arizona: USA, Mexiko, Kolumbie, Kanada, Velká Británie

Skupina Florida: Portoriko, Venezuela, Dominikánská republika, Izrael, Nikaragua