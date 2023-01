Kilo sem, kilo tam, moje síla je přece v něčem úplně jiném! Tenisový velikán Ivan Lendl (62) stojí za parádním návratem britského šampiona Andyho Murrayho (35). Ten včera okouzlil grandslamovou Austrálii.

Vypouklé bříško mu šponuje triko k prasknutí, za poslední měsíce se hodně zakulatil. „To je vážně Lendl?!“ dohadovali se fanoušci, když kamera zabírala slavného Čecha v hledišti. Seděl strnule jako sfinga, při pohledu na nervydrásající dění na kurtu nehnul brvou. „Takže je to on,“ měli všichni jasno. Po zápase se jen lehce usmál. Hned v 1. kole Australian Open jeho svěřenec Murray v téměř pětihodinové bitvě zničil nasazenou třináctku Berrettiniho.

Potřetí spolu

Ano, zase je Murrayho koučem. Před dekádou se jej ujal poprvé, pak měli dvouletou pauzu, naposledy dokonce pětiletou. Loni se dali potřetí do kupy, aby oprášili jejich kouzlo! „Musel jsem upozadit své ego a Ivana opět oslovil. Zažili jsme spolu spoustu úspěchů a klíčové pro mne je, že ve mně pořád věří,“ řekl Skot.

Mnozí už ho brali za invalidu. Po dvou operacích kyčle hraje s kovovou náhradou, musel se učit chodit, běhat. On, který vyhrál dva Wimbledony, dvě olympiády, US Open a 41 týdnů byl světovou jedničkou, se léta plácal mezi bezejmennými kolegy, nekonečně daleko od triumfů. Kvůli kyčli? „Ne, to s tím nemá co dělat. Mám málo natrénováno,“ hlásil nakvašeně.

Přípravné galeje

A proto se znovu obrátil na »Ivana Hrozného«, jehož tréninkové galeje jsou pověstné. Dokonce jej uprosil, aby s ním po přípravném kempu na Floridě letěl dřív do Austrálie. „Opravdu hodně jsme dřeli a teď cítím, jak se má hra zvedá,“ juchal Murray, zatímco Lendl do něj hustil: „Musíš být agresivnější. Tenis se posunul, už nestačí jen všechno uběhat.“

Včera Murray uštval Berrettiniho a fanoušci jsou u vytržení. „Jsem neuvěřitelně šťastný a hrdý na sebe,“ draly se Andymu slzy do očí. Co v Melbourne ještě předvede? S Lendlem v zádech není nic nemožné!

Andyho patálie

2017 - Kvůli bolestem kyčle zmeškal druhou polovinu sezony a přišel o post světové jedničky.

2018 - V lednu podstoupil operaci kyčle, vrátil se po pěti měsících.

2019 - V lednu v slzách oznámil, že bude muset ukončit kariéru, kvůli bolavé kyčli nebyl schopen si ani zavázat boty. Na radu amerického kolegy Boba Bryana podstoupil složitou operaci – při tzv. resurfacingu mu po obroušení nasadili na hlavici stehenní kosti kobalt-chromovou »čepičku«. Bolesti ustoupily a od léta mohl konečně usilovat o návrat. Zdravotní trable ho neopouštěly, nejvážnějším bylo předloňské zranění třísla.