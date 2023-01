Dostala kartu místo Noskové a vydělala balík. Teď půjde na Češku

Smůla jednoho je štěstí druhého. Senzační osmnáctileté finalistce z Adelaide Lindě Noskové nedali pořadatelé Australian Open kartu do hlavní soutěže a vyčerpaná mladá Češka za to zaplatila hned v 1. kole grandslamové kvalifikace. Domácí hráčka, jež se last minute na úkor Noskové dostala mezi 128 jmen v ženském grandslamovém pavouku, naopak zazářila. Čtyřiadvacetiletá Kimberly Birrellová je jednou z pouhých dvou Australanek ve 2. kole, když si dokázala poradit s nasazenou estonskou veteránkou Kaiou Kanepiovou 3:6, 7:6 (4), 6:1.

Až 167. hráčka žebříčku už se chystala na kvalifikaci, když od šéfa melbournského grandslamu Craiga Tileyho dostala zprávu o volné vstupence do hlavní soutěže. „Vůbec jsem s tím nepočítala, plakal jsem jako dítě,“ líčila Birrellová, jíž připadla karta po zraněné legendě Venus Williamsové.

Birrellová patřila k australským nadějím, v roce 2019 prošla až do třetího kola Australian Open, pak její kariéru ale zle vykolejily dvě operace lokte. Už si pohrávala s koncem, nakonec vytrvala. I proto ji triumf po 152 minutách nad sedmatřicetiletou Kanepiovou dojal. „Je to zadostiučinění. Můžete být jakkoliv odolní, ale pokud rehabilitujete skoro dva roky, je to neskutečně těžké. Chtěla jsem už kariéru zabalit, teď jsem ráda, že jsem to neudělala,“ popisovala rodačka z německého Düsseldorfu.

Kromě momentální slávy je pro ni úspěch životně důležitý i ekonomicky. Nosková si za finále v Adelaide vydělala 74 tisíc dolarů (1,6 milionu korun), na které dřela spolu s kvalifikací sedm zápasů. Birrellová si přišla za jediný vyhraný zápas v Melbourne na 110 000 dolarů (2,4 milionu korun). „Jsem nesmírně vděčná, tyhle peníze mi změní život,“ děkovala opět pořadatelům tenistka, již ve druhém kole čeká česká soupeřka Linda Fruhvirtová. Ta ve vstupním zápase vyřadila už jednu volnou kartu z Austrálie Jaimee Fourlisovou 6:0, 6:4.