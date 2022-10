Radostná novina těhotné ex-tenistky Cibulkové: Už zná pohlaví dítěte!

Nadšení. Přesně to prožívá bývalá tenistka Dominika Cibulková (33), která aktuálně čeká potomka s manželem Michalem Navarou. Nedávno navíc bratislavská rodačka přiznala, že už s partnerem znají pohlaví dítěte!

Cibulková oznámila těhotenství koncem září na instagramu, kde zveřejnila rodinnou fotku. „Jakubko (2) z nás udělal rodinu, ale ty nás doplníš. Naše rodina se rozrůstá, a my nemůžeme být šťastnější a požehnanější,“ napsala někdejší čtvrtá hráčka světa pod fotku.

Dítě plánovala

Pro Cibulkovou ale zase nejde o až tak velké překvapení. Společně s Michalem další dítě plánovali. „Mí nejbližší, kteří mě znají, ví, že si věci ráda plánuji. Jsem velká detailistka. Samozřejmě, že tohle se nedá naplánovat, ale měli jsme štěstí. Když jsme si řekli, že jdeme do toho, tak se nám to podařilo,“ přiblížila Cibulková v rozhovoru pro slovenskou televizi Markíza.

Co se týče pohlaví dítěte, tak v tom už má ex-tenistka jasno. „Pohlaví děťátka už známe, ale zatím si to chceme nechat pro sebe, protože jsme to ještě neřekli nejbližším,“ nechala se slyšet Cibulková. „Nejprve se s touto novinkou podělíme v rodinném kruhu, a poté to samozřejmě dám ven. Nebudu to tajit jako to bylo u Jakubka,“ prozradila na závěr.