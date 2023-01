Krejčíková si užívá v melbournském apartmánu: Co si ukuchtí?

Sesekala i přemožitelku Kvitové a už jen jediná výhra ji dělí od obhajoby loňského čtvrtfinále. V čem tkví australské kouzlo tenistky Barbory Krejčíkové (27)? Utekla z hotelu!

Tři zápasy, tři suverénní výhry a postup do osmifinále Australian Open. „Mám radost, že tu mohu být. Je skvělé hrát na takovém místě,“ jásala na dvorci největší melbournské Areny Roda Lavera poté, co vyřídila Ukrajinku Kalininovou 6:2, 6:3. „Miluji hrát na velkých kurtech. Užila jsem si to od prvního do posledního míče!“

Po výhře fixem na kameru napsala rozverný vzkaz: Miluji australské léto. „Mám ráda zdejší léto a teplo, kulturu, přírodu i fanoušky,“ vypočítala. Letos udělala velkou změnu: hotel vyměnila za pronajatý apartmán. „Nejsem úplně hotelový typ a mám ráda, když máme svůj balkon, kuchyň a lednici. Vyhovuje mi víc prostoru a spíš domácí prostředí, kde si i sama něco uvařím,“ prozradila pro Tenisový svět.

A copak kuchtila? „Trenér by byl asi rád za pečenou kachnu s knedlíkem a zelím, možná bychom to nějak zvládli. Ale já mám ráda pomazánky, ty tady jedeme hodně,“ culila se.