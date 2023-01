Hložek byl u dvou gólů, má čtvrtý bod v bundeslize. Bayer najel na vítězství

Adam Hložek patičkou usměrnil míč do branky Unionu • Profimedia.cz

Do zápasu by se Patrik Schick mohl vrátit zhruba v polovině února • Twitter.com/bayer04fussball

Otřesný vstup do sezony je snad pryč. Bayer Leverkusen najel na vítězství, má už čtvrté bundesligové v řadě. A velký podíl má na těsné výhře 3:2 v Mönchengladbachu i český reprezentant Adam Hložek.

Byl totiž u dvou gólů. Trefě Mitchela Bakkera předcházela právě Hložkova rána z otočky levačkou do tyče, kterou nizozemský obránce zblízka dorazil. A podruhé – jestli to tak chtěl – geniálně nahrál do běhu Aminovi Adlimu.

Míč mu letěl někam do výše pasu, s přihrávkou nepočítal. Bayer se bránil útoku domácích a chtěl z něj prostě jen nějak vyklouznout. Hložek ale balon pohotově odehrál přes hlavu přibližně na polovinu hřiště, Adli rozkmital své rychlé nohy a bránící Nico Elvedi v přímém souboji zkrátka nestíhal. Půl hřiště zkoušel Adliho zastavit, až to na posledních metrech vzdal. Francouzský záložník pak v klidu zakončil kolem brankáře Jonase Omlina.

Byl to jeho čtvrtý bundesligový bod od letního přestupu ze Sparty. Předtím už asistoval u branky Moussy Diabyho při remíze 2:2 s Wolfsburgem a na začátku listopadu prožil velmi povedený zápas proti Unionu Berlín. Leverkusen vyhrál 5:0, Hložek dal gól a na další nahrál.

V 64. minutě, tedy za stavu 0:2, opustil hřiště, střídal ho Nadiem Amiri. A zrovna německý záložník pak o tři minuty později zvýšil na 3:0.

Mönchengladbachu se ale ještě podařilo zoufalý stav zdramatizovat, během poslední desetiminutovky srazil manko na jeden gól. Bayer už ale tři body ubránil. Pro klub z Leverkusenu je to už čtvrtá výhra v řadě, která ho posunula na deváté místo sedm bodů od pohárové kvalifikace.

Patrik Schick nebyl kvůli poraněnému tříslu ani na lavičce.