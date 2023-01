Bojkot Paříže 2024? Západu vadí Rusové: Postup MOV je bláznivý

Ačkoliv se snaží podpořit mírovou myšlenku, etika představovaná Mezinárodním olympijským výborem (MOV) může být spíš rakovinou Her v Paříži 2024. Těmito slovy komentovaly na webu Inside the games snahy nejvyšších šéfů mezinárodního olympijského hnutí pustit na tento sportovní svátek sportovce z Ruska a Běloruska.

Podmínkou jejich účasti by bylo jednak to, že nesmí být zapleteni v dopingu, ale také že se nesmí nijak podílet na zvěrstvech na Ukrajině. Přítomnost sportovců ze zemí agresora války se ale nelíbí západním státům a vyhrožují bojkotem Her.

„Na plán na přijatelné začlenění ruských sportovců je ještě příliš brzy. Ukrajinští spojenci skutečně v celé Evropě mají oprávněné obavy,“ prohlásil Gerhard Heiber, bývalý norský člen MOV a průmyslník, který řídil ZOH v Lillehammeru 1994.

„Ano, sousedé Ukrajiny se mohou uchýlit k bojkotu. Putin je posedlý sportovním úspěchem, takže vyloučení ruských sportovců by ho mohlo přimět k ukončení nekontrolovatelného terorismu,“ dodal Nor.

V pohotovosti jsou také v Paříži. K této situaci se vyjádřil i doyen sportovních komentátorů listu L´Equipe Alain Lunzenfichter.

„Postoj MOV není moc chytrý. Je bláznivý. Tento plán může zabít Hry v Paříži. Olympiáda nepotřebuje Rusko. Ne když vezmeme v potaz hrůzy na Ukrajině.“

Také šéf organizátorů pařížských Her Tony Estanguet teď s napětím očekává, zda MOV svůj názor přehodnotí.