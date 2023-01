Vstupenky na LOH 2024: čas na přihlášení se krátí, co je potřeba?

Organizátoři olympiády v Paříži 2024 představili vizualizaci zahájení i závěru Her • Repro YouTube/Paris 2024

Chcete zažít jedinečnou atmosféru olympijských her v blízké Francii a držet palce českým sportovcům přímo v úchvatném městě nad Seinou? Přinášíme přehledný návod, jak získat vstupenky na LOH 2024 v Paříži. V první fázi moc času už nezbývá!

„Olympijské hry v Riu i Tokiu byly daleko, ty tokijské navíc bez diváků kvůli covidovým opatřením. Proto bych si moc přál, aby do Paříže přijelo co nejvíc českých fanoušků podpořit celý náš tým,“ řekl dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek.

Kde koupit vstupenky na LOH 2024

Vstupenky na olympijské hry v Paříži, které proběhnou od 26. července do 11. srpna 2024, se prodávají novým způsobem. Tentokrát je můžete zakoupit pouze na speciální webové stránce https://tickets.paris2024.org/en/

Registrace do 31. ledna

Zaregistrujte se a vytvořte si účet na webové stránce (v anglické, případně francouzské verzi), kde také vždy najdete nejaktuálnější informace. Termín registrace pro zařazení do slosování o možnost zakoupit vstupenky je od 1. prosince 2022 do 31. ledna 2023 do 18:00 středoevropského času.

Pro registraci budete potřebovat emailovou adresu platnou do roku 2024, na kterou vám v únoru či březnu 2023 přijde informace o výsledku losování.

Členství v klubu zvýší šanci

O tom, kdo si vstupenky bude moci zakoupit, rozhodne los. Chcete zvýšit svou šanci na to získat vstupenky na oblíbené sporty? Pak se navíc zapojte do Paris 2024 Club, jehož vylosovaní členové si budou vybírat vstupenky přednostně (od 15. do 18. února 2023).

První fáze prodeje vstupenek vylosovaným zájemcům začne 15. února 2023 a potrvá do 15. března 2023. V prvních čtyřech dnech si tedy budou vybírat vstupenky jen členové Paris 2024 Club, kteří tak budou mít největší výběr. Pokud budete vylosování, organizátoři vám zašlou e-mail s odkazem k nákupu vstupenek. Na ten budete mít vyhrazených konkrétních 48 hodin.

Jak se budou vstupenky v první fázi vybírat?

Od 15. února do 15. března 2023 bude možné si vytvořit vlastní balíčky vstupenek z aktuální nabídky (tu najdete ZDE). Každý vylosovaný zájemce si bude moci zakoupit až 30 lístků a vytvořit z nich nejvýše deset balíčků.

Druhá fáze prodeje nabídne i zahájení

Následně 15. března začne registrace zájemců o nákup ve druhé fázi prodeje vstupenek, v níž budou dostupné i lístky na slavnostní ceremoniály, tedy zahájení a zakončení her. Druhá fáze prodeje začne v květnu 2023.

Servis pro fanoušky i balíčky s lístky

Opět se chystá také Český dům se zázemím pro sportovce i diváky. Pokud nechcete spoléhat na štěstěnu v losování samostatných vstupenek s fanoušky z celého světa, lístky s VIP servisem můžete v Česku získat prostřednictvím cestovní kanceláře IBTravel.

Ceny vstupenek

Ceny jednotlivých vstupenek začínají na částce 24 eur.