Černé období pro Juventus, dál ztrácí body. Výhru AS režíroval Dybala

Juventus nezažívá dobré období, po prohře 1:5 na hřišti Neapoli přišel v pátek klub o 15 ligových bodů kvůli finančním machinacím při přestupech hráčů.

S Bergamem prohrával již od páté minuty, kdy Szczesného překvapil Lookman. Ve 25. minutě se domácím naskytla příležitost k vyrovnání v podobě pokutového kopu, kterou využil Di María. O devět minut později otočil zápas střelou z voleje Milik. Atalantě vyšel vstup do druhého dějství a po pouhých 35 vteřinách bylo vyrovnáno. Lookman vysunul Maehleho, který si se zakončením poradil bez problému.

V 53. minutě šli hosté do vedení, na Bogův centr naskočil Lookman a hlavou přidal svou druhou branku. Nigerijský útočník zažívá skvělou debutovou sezonu v Serii A, v 18 zápasech vstřelil 11 branek a je na druhém místě tabulky střelců za krajanem Osimhenem. Konečné skóre stanovil po rozehrávce přímého kopu Danilo. Juventus obdržel za poslední dva ligové zápasy osm branek poprvé od roku 1998. V neúplné tabulce je devátý, Bergamo je páté.

První velká šance AS Řím přišla ve 41. minutě, Mancini v bezprostřední blízkosti branky ale hlavou míč netrefil. V poslední minutě první půle už šli hosté do vedení. El Shaarawy vysunul přihrávkou Dybalu, který s míčem doběhl až do vápna, kde ho italskému spoluhráči vrátil a ten neměl problém zakončit do odkryté branky.

Čtyři minuty po začátku druhého dějství poslal Dybala do samostatného úniku Abrahama. Anglický útočník si nejprve poradil s posledním bránícím hráčem Spezie a překonal gólmana domácích. AS Řím je v neúplné tabulce na čtvrtém místě zaručujícím účast v Lize mistrů, Spezia je patnáctá.

Těsnou výhru 1:0 zařídil Udine na hřišti Sampdorie Janov v 88. minutě svou první brankou v Serii A obránce Ehizibue. Sampdoria nedala gól již v šestém domácím utkání za sebou, což je její nejhorší série od roku 1976. Tým z Janova je nadále na předposledním místě neúplné tabulky, Udine je sedmé.

Sassuolo šlo na hřišti Monzy brzo do vedení, po signálu z rohového kopu otevřel ve 13. minutě skóre Ferrari. Po hodině hry se trefil přesně domácí Caprari.

Výsledky 19. kola italské fotbalové ligy:

Sampdoria Janov - Udine 0:1

Branka: 88. Ehizibue

Monza - Sassuolo 1:1

Branky: 60. Caprari - 13. Ferrari

Spezia - AS Řím 0:2

Branky: 45. El Shaarawy, 49. Abraham

Juventus Turín - Bergamo 3:3

Branky: 25. Di María, 34. Milik, 65. Danilo - 4. a 53. Lookman, 46. Maehle.