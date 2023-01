Děsivé detaily Neuerova pádu na lyžích: Lékaři závodili s časem!

Němečtí sportovci a prosincová lyžovačka. To je nebezpečná kombinace. Před necelými deseti lety se na lyžích velice ošklivě zranil legendární jezdec Formule 1 Michael Schumacher (54). Loni v prosinci zase na svahu havaroval brankář Bayernu Mnichov Manuel Neuer (36). I on potřeboval okamžitý zásah lékařů!

Závod s časem. Tato slova asi nejlépe vystihují ošetřování zraněné nohy německého reprezentanta Manuela Neuera (36) 9. prosince na svahu Rosskopf. Podle dostupných informací německého deníku Bild vyústila otevřená zlomenina holenní a lýtkové kosti v těžké krvácení! To zmírňovala alespoň lyžařská obuv.

Desetinásobnému vítězi Bundesligy ale hrozilo, že mu na noze vznikne otok. Pokud by se tak stalo, lékaři by museli na podrobnější zásah čekat až dva týdny. Otok by tedy výrazně zkomplikoval proces rehabilitace. Neuer měl ale štěstí. K dispozici byl totiž záchranný vrtulník z nedaleké kliniky v Murnau, a díky včasnému zásahu zdravotníků šel hvězdný gólman na operační sál ještě toho dne. Lékaři si s otevřenou ránou poradili, a nejnovější výsledky prý potvrdily dobrý proces hojení.

Sportovci na jeho úrovni přitom často mají ve smlouvách klauzule o zákazu podobných sportů, jako je lyžování, aby jejich hvězdy nepřišly k úrazu. Neuerovi sice nikdo z klubu nemůže zakázat lyžovat, nicméně jeho kontrakt má dodatek o zákazu provozování nebezpečných sportů. Žádné konkrétní ale nejsou uvedeny. Jestli mezi ně patří i sjíždění svahů záleží na tom, jak si to člověk přebere. Neuer si to přebral podle sebe, a výsledkem je zranění, jehož plné vyléčení zatím nelze předvídat.