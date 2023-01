Čtvrtý pád Ocelářů v řadě. Hudáčka lepí smůla, šlágr navíc nedohrál Daňo

Jako by urazil hokejového pána Boha. Tedy, Jaromír Jágr do Třince přijede až na další domácí zápas (5. února) a v tomto nejede. Buď jak buď, třinecký útočník Libor Hudáček má teď asi největší smůlu v lize. V předchozím kole v Českých Budějovicích napálil puk při power play šest sekund před koncem z bezprostřední blízkosti do tyčky prázdné brány. Proti Pardubicím v podobné pozici, i když z opačné strany, nahrával na Arona Chmielewského. Fandové jen nevěřícně kroutili hlavami. Vyrovnání na 1:1 viselo ve 29. minutě ve vzduchu.

„Ale Hudy tam byl v těžké pozici,“ zastal se spoluhráče brankář Marek Mazanec. „Dostával to trochu za sebe, měl nohy i ramena natočená v jiném úhlu, takže mu nezbylo nic jiného, než nahrávat. Škoda, že Aron už tu nahrávku nečekal...“

Útočník Libor Hudáček, který se po gólově hlušším rozjezdu v Třinci rozehrál k parádním výkonům, jen těžko hledal slova. „Roťák (Vladimír Roth) měl napřáhnuto, myslel jsem, že bude střílet,“ popisoval zkroušeně. „Puk ke mně ale přišel, já byl v záklonu a nemohl jsem střílet do brány. Před sebou jsem viděl Arona, taky pravák. Po levé straně jsem vůbec neviděl, že by byl brankář mimo branku, byla to pro mě těžká situace. Posunul jsem puk ještě Aronovi a nevyužili jsme to. Bohužel. Štve mě to. Ale co se dá dělat? Musíme se z toho vyspat.“

Třinec - Pardubice: Hudáček místo zakončení ještě přihrával na Chmielewskeho Video se připravuje ...

Těžkou noc měl Hudáček už po prohře v Českých Budějovicích (2:3). Na hokejce tam měl vyrovnávací gól. Vyskočila mu vzpomínka? „Ne, na to člověk co nejrychleji zapomene,“ reagoval důrazně. „Jasně, štve mě to asi nejvíc ze všech, těžko jsem zaspával, ale zápasy jdou v rychlém tempu. Musím se soustředit na nové šance, na nové zápasy. A pomoct týmu.“

Aby nebylo smůly málo, přišel Hudáček v bitvě proti Pardubicím poměrně záhy i o sehraného parťáka z útoku Marka Daňa. Nejlepší střelec ligy (22 gólů) nedohrál kvůli zranění v dolní části těla. Stihnul jen necelých pět minut, v první třetině mu přesilovkový gól do prázdné sebral pohotový obránce Peter Čerešňák. Pak už Daňo zůstal v kabině.

„Útoky se točily, každý hrál s každým, to je hokej,“ pokrčil Hudáček rameny. „Doufám, že Marko bude v pátek v pořádku a pomůže nám.“ Tomu věří i brankář Marek Mazanec. Chytal výborně, ale nezvyklý počet chyb parťáků v rozehrávce uhasit nedokázal.

„Marko je bojovník, umí dát gól, umí nahrát. Je to kluk, který vám pak samozřejmě v sestavě chybí,“ glosoval gólman. Na marodku a zranění se ale vymlouvat nechtěl. „Znáte je, ale každý tým má něco. Oni také nebyli v plné sestavě, taky mají pár kluků s rýmičkou, takže na to se nemůžeme vymlouvat. Rozhodly naše chyby. Byly školácké, dělat se nesmějí. Pramenily z toho, že Pardubice hrály zodpovědně, bránily a my jsme si neměli kam nahrát.“

Oceláři padli počtvrté za sebou. Krize? „Spíš každodenní boj, nesmíme spouštět paniku,“ říká Mazanec. „Na začátku sezony jsme byli v podobné situaci a vyhrabali jsme se z toho jen tím, že jsme nepanikařili. Šli jsme do práce, každé ráno jsme do toho dávali všechno a zlomilo se to. Recept musí být stejný i tentokrát.“

Třinec - Pardubice: Sedlák se dostal do úniku a vyškolil Mazance, 0:4 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 27:50. A. Musil, 44:07. Štetka, 52:09. Hyka, 57:24. L. Sedlák Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera (A), J. Jeřábek, Havránek, Roth, Čukste – M. Růžička (C), Voženílek, Svačina – Hudáček, Nestrašil, Daňo – Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski – Kurovský, Dravecký (A), Hrňa. Hosté: Will (Nečas) – Čerešňák, D. Musil, Bučko, T. Dvořák, Hrádek, J. Kolář (A), Koudelka – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Radil, Zohorna (A), Štetka – T. Zeman, Poulíček (C), Paulovič – Vondráček, A. Musil, Mandát. Rozhodčí Hribik, Obadal – Lhotský, Zíka Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 322 diváků