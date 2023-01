Bradyho ex-přítelkyně Gisele na vyjížďce s trenérem: Kamarád taky rád?

Nějaký ten pátek už se nad tím spekuluje, ale zatím se nic oficiálního nepotvrdilo. Gisele Bündchenová (42), bývalá partnerka největší hvězdy amerického fotbalu Toma Bradyho (45), má v posledním období blízko ke svému kouči jiu-jitsu, kterým je Joaquim Valente (34). To dokazují i fotky ze společné koňské vyjížďky v Kostarice. Že by platilo heslo ,,kamarád taky rád"?

Někdejší topmodelka byla opět spatřena po boku charismatického trenéra Valenteho. Tentokrát si vyjeli na koních, a oba vypadali velice šťastně. Idylka na koních trvala přes dvě hodiny, a server TMZ tak začal ihned spekulovat, jestli mezi nimi není něco víc.

Jak bylo zmíněno, nic se zatím neoznámilo. Známí Gisele uklidňovali vášně prohlášením, že Valente je s Gisele na Kostarice proto, aby tam trénoval ji i její děti. „Od té doby, co jsem začala cvičit sebeobranu, se cítím mnohem silnější a sebevědomější. Myslím si, že je to důležitá dovednost pro všechny, ale hlavně pro nás ženy,“ uvedla Gisele loni v únoru k sestřihu jejího tréninku s Joaquimem.

Tenhle měsíc se oba dva k sobě až podezřele moc mají. Nejdřív totiž spolu šli běhat, zatímco se podělili o bezdrátová sluchátka, a o několik dní později následovala ona projížďka bez dětí. Přeskočila tedy jiskra? To zatím není oficiální, ale nabízí se nejedna indicie. Jak celou situaci vnímá sám hvězdný Brady, za kterého byla Gisele provdána 13 let a má s ním dvě děti? To se zatím neví.