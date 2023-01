Bradyho (45) krutá prohra: Poděkoval novinářům, co čeká legendu NFL dál?

Zatím ještě Tom Brady nikam neodchází, na poslední letošní tiskovce už se ale loučil. Na závěr svých necelých pěti mediálních minut po výplachu od Cowboys se podíval na místní sporťáky a pohladil je pár hezkými slovy.

„Chlapi, chci vám poděkovat za všechno, co jste tenhle rok udělali. Máte těžkou práci a oceňuju, že jste o nás psali,“ řekl Brady s pohledem upřeným na žurnalisty.

Pak se rozloučil a zmizel. Sezona pro něj skončila a nabízí se otázka: Stálo to opravdu za to?

Tom Brady si vloni v zimě nemohl pomoct. Odhodlání už navždycky zůstat mimo hřiště mu tehdy vydrželo jen 40 dní. Jenže když se ze své sportovní pouště vrátil zase do hry, začalo mu peklo doma, kde zuřila jeho brazilská manželka Gisele Bündchenová.

„Dohodli se, že skončí a bude se soustředit na rodinu. Pak změnil názor,“ hlásil během podzimu zdroj New York Post.

Brady už v srpnu z osobních důvodů vynechal jedenáct dní tréninkového kempu Buccaneers. V září americký bulvár probíral údajné hádky a dokonce rvačky mezi ním a jeho manželkou. Všechno vyvrcholilo říjnovým rozvodem.

„Vztahy nikdy nejsou pohádkou, které lidi chtějí věřit. Vyžadují práci, pokud chcete s někým být v symbióze, zvlášť když máte děti. On se soustředí na jeho kariéru, já především na děti,“ vysvětlovala Bündchenová už v květnu pro British Vogue.

Rozpad rodiny byla tvrdá měna, kterou musel Brady nakonec zaplatit za to, že mohl jet ještě dalších pár měsíců na své fotbalové droze. Jenže tentokrát to šlo ztuha. Ačkoli sám neměl vůbec špatná čísla, Buccaneers se s obouchanou ofenzivní lajnou málem ani nedostali do play off. A když už se jim vysněný Turnaj otevřel, zvadli hned na startu.

Brady sice dosud v kariéře proti Dallas Cowboys nikdy neprohrál, v noci na úterý ale jen přihlížel, jak jeho protivník Dak Prescott valí cestou za postupem čtyři passové touchdowny. Sám se zmohl na dva ve chvíli, kdy byl pro Bucs zápas mimo dosah. A v první půli vůbec poprvé za své tříleté působení v Tampě spáchal interpception, kterou soupeř zachytil v endzoně.

„Není to způsob, jakým jsme chtěli skončit, ale nezasloužili jsme si to,“ uznal Brady. „Byl to těžký večer. Půjdu domů a dobře se prospím. Tak dobře, jak to dnes půjde…“

Jestli se mu v posteli přece jenom myšlenky převalovaly v hlavě, mohl začít spřádat plány do budoucna.

„Všechno jsem soustředil na tenhle zápas. Budu se rozhodovat den ze dne. Opravdu…“ prohlásil Brady po zápase.

S Tampou před dvěma lety vyhrál svůj rekordní sedmý Super Bowl, kterým po dvacetileté éře v New Englandu získal vrch nad koučem Billem Belichickem. V dalších dvou sezonách ale s týmem vypadnul v prvních fázích play off. Je mu pětačtyřicet a záleží jen na něm, jestli bude chtít hrát dál.

Když ne, má na stanici Fox Sports připravenou rekordní televizní smlouvu za 375 milionů dolarů na deset let v roli experta.

Bude se ale chtít loučit, když už své touze hrát dál obětoval tolik ze svého osobního života? Může dál pokračovat v Tampě, jako volný agent si ale bude moct vybírat z nabídek napříč ligou.

Jako logická varianta se nabízí přesun do Miami, protože s Dolphins už Brady vyjednával před aktuální sezonou. Podle CBS existoval reálný plán, v němž by se stal Brady i spoluvlastníkem klubu a přivedl by si s sebou kouče Seana Paytona. V Miami jsou navíc dva skvělí receiveři Tyreek Hill a Jaylen Waddle. Klub ale zatím vyjádřil podporu svému quarterbackovi Tuovi Tagovailoovi, který sezonu ukončil předčasně kvůli několika otřesům mozku.

NFL insider Ian Rapoport zmínil Las Vegas, kde Raiders po deseti letech trhají vazby s Derekem Carrem, Tennessee Titans a taky San Francisco 49ers, pokud by je nepřesvědčila překvapivá jízda druhého náhradníka Brocka Purdyho. A je tu i jedna velmi pikantní myšlenka. Zkušeného quarterbacka potřebují i New York Jets, které Brady dvacet let terorizoval jako hráč New Englandu. Pokud by šel k zelenobílým, kde by mohl působit i jako babysitter nedospělého Zacha Wilsona, proti Patriots s Belichickem by si zahrál dvakrát v sezoně.

„Jsem zvědavý. Jak znám Toma, takhle by končit nechtěl. Ale uvidíme…“ řekl Bradyho spoluhráč Cameron Brate.

DALŠÍ PROGRAM PLAYOFF

Divizní kolo – sobota: Kansas City Chiefs-Jacksonville Jaguars (22.30), neděle: Philadelphia Eagles-New York Giants (2.15), Buffalo Bills-Cincinnati Bengals (21.00), pondělí: San Francisco 49ers-Dallas Cowboys (0.30).

Pozn.: Přímé přenosy vysílá Premier Sport 2

BRADY V ZÁKLADNÍ ČÁSTI 2022

Počet pasů: 733 (1. v NFL) Naházené yardy: 4703 (3. v NFL) Naházené touchdowny: 25 (8. v NFL)

BRADY V PLAY OFF (POSLEDNÍCH 5 LET)