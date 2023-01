Sýkora o gólech, boji v NHL i práci skauta pro Dynamo: Hodně mě to baví

Chystáte se na velký den, nebo si i trochu připouštíte stres, že se veškerá pozornost namíří na vás?

„V první řadě si strašně vážím, že Pardubice takovou věc dělají. Chci poděkovat vedení i všem lidem, kteří s tím mají něco společného. Beru to jako obrovskou čest. Moc pro mě znamená, že něco takového připravili. Jen ta samotná chvíle, kdy se všechno bude dít, není úplně mým šálkem kávy.“

Prý jste zkoušel vtípek, jestli byste nemohl zůstat na tribuně, že by se všechno odehrálo na ledě bez vás. Neprošlo to?

„Úplně si nemyslím, že by to byl vtip. (usměje se) Trochu jsem to myslel vážně. Přijde mi hrozně hezké, co pro mě tolik lidí chce udělat. Jen vůbec nevím, co se mnou udělá, až můj dres půjde někam k panu Martincovi, Dominiku Haškovi a dalším hvězdám. Asi nebude jednoduché v tu chvíli něco říkat. Opakuju se, ale opravdu bych chtěl zdůraznit, jak si všeho vážím. Jen mám ze všeho i respekt.“

PETR SÝKORA Narozen: 21. prosince 1978 (44 let) v Pardubicích

Kariéra: Pardubice (1994-98, 1999-2005, 2005-08, 2009-10 a 2013-19), Nashville (1998), Milwaukee/IHL (1998-2000), Washington (2005), Davos (2008-09 a 2010-13)

V reprezentaci: 39 zápasů/9 gólů

V NHL: 12 zápasů, 4 body (2+2)

Největší úspěchy: 2x vítěz švýcarské ligy (2009 a 2011), 2x vítěz extraligy (2005 a 2010), 2x 2. místo v extralize (2003 a 2007), vítěz Spengler Cupu (2012), nejlepší útočník švýcarské ligy (2011), nejlepší střelec švýcarské ligy (2011), nejlepší hráč sezony v extralize (2007), 3x nejlepší střelec extraligy (2001, 2007 a 2015)

Schválně jsem sečetl hrušky a jablka, tedy vaše góly napříč soutěžemi i play off. Celkové číslo zní 525. Je působivé?

„Tohle číslo slyším teď poprvé, nikdy jsem se moc nezabýval tím, že bych góly počítal. Dostal jsem v Pardubicích dres s číslem, kolik jsem jich nastřílel v klubu, což tedy vím. Vždycky mi k nim pomohli skvělí spoluhráči, pozval jsem si některé i na čtvrtek do Pardubic. Celé je to ocenění i pro ně a já bych jim chtěl poděkovat. Hokej je týmový sport a já měl štěstí na to, kdo si se mnou zahrál.“

Jen někdo ty jejich nahrávky do branky musel dostat. Pamatuji si na strašně rychlého útočníka, který měl hodně šancí, ale málo jich proměnil. Co jste musel od prvního gólu v sezoně 1996/97 udělat, abyste došel až na číslo 525?

„Díky bruslení jsem se do šancí dostával. Spoluhráči hru viděli, udělali dobrou práci a já měl možnost dát gól. Ale nejdřív jsem branky nedával, což mě frustrovalo, ne ani tak kvůli sobě, ale kvůli spoluhráčům. A vlastně mi to i hodně pomohlo, tady jsem totiž viděl problém a snažil se na koncovce zapracovat. Je asi normální, že než získáte zkušenosti, šance nejdřív máte, ale třeba si s nimi neporadíte. Mě to ale děsně štvalo.“

Zajímavé je, že když jsem se bavil s Petrem Klímou, jeho názor zněl, že střelce nevyrobíte. Určitá schopnost dávat góly už musí být v hráči. Vidíte to stejně?

„Samotnou střelu se naučit můžete, dá se na ní pracovat. Druhá věc, která je asi podstatná? Je důležité být hodně hravý, chtít góly dávat.“

Sem mířil asi právě Petr Klíma, sám bývalý vynikající střelec...

„Hokej hrajete proto, že vám má při něm něco dělat radost. A jestli odmalička, když hrajete za barákem, jsou to góly? Má to nějaký svůj význam. Když to