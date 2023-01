Fiasko Vlhové ve Špindlerově Mlýně: Co se dělo mimo kamery?

Tak tohle si za rámeček rozhodně nedá. Slovenská lyžařka Petra Vlhová (27) na slalomu ve Špindlerově Mlýně totálně propadla, a to navíc před zraky mnoha svých fanoušků. Za vděk tak musela vzít až 13. místo. Na veřejnost se navíc dostaly záběry, které odhalují, co se dělo mimo kamery.

„V obou kolech jsem udělala spoustu chyb. Nebudu ani mluvit o tom, co se mi odehrává v hlavě, protože bych byla příliš upřímná,“ řekla po závodě Vlhová novinářům. „Mrzí mě to, takový je ale sport. Tenhle víkend mi to prostě nevyšlo.“

Moc dobře to ví taky její starší brácha Boris (31), kterému zlatá medailistka z Pekingu mimo záběr kamer cosi vysvětlovala, přičemž kroutila hlavou. S největší pravděpodobností si sypala popel na hlavu, a popisovala, v čem přesně selhala. Poté se oba sebrali, a šli se schovat do stanu, kde Petru čekaly další rozhovory, tentokrát s novináři.

Do dalšího slalomu se tak bude muset ze svých chyb poučit. Určitě tedy bude dělat vše pro to, aby hvězdné Mikaele Shiffrinové (27) zase naháněla hrůzu.