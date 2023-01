Legenda Zuzulová: Shiffrinová je balzám na oči, má na 100 vítězství

Co Martině chybí, aby se vyrovnala úplně elitě?

„Určitě se to dá posunout. Na trénincích umí jet agresivněji a dokáže mít i jiné jízdy. Ale Martina je závodnice a hlavně člověk, který to nemá v životě úplně jednoduché. Myslím, že jízdy i to, jak se jí daří, jsou tím ovlivněné. Spíš si myslím, že potřebuje získat sebevědomí, které jí v závodech chybí.“

Jak často jezdíte s Martinou po závodech?

„Já bych moc ráda, ale nemám tolik času. Je to velmi málo. Určitě bych chtěla víc, ale jednoduše to neumím sladit se svým osobním životem. Nemyslím, že je to úplně práce pro ženu. Vyžaduje to hodně cestování. Já mám malé dítě, takže bych si to ani nevěděla představit. Ale když můžu, vždycky za ní ráda přijedu.“

Jste v jejím hodnocení přísná?

„To se musíte zeptat spíš Martiny. Já jí povím, co si myslím a mám říct. Nejsem tu proto, abych jí říkala, že všechno, co dělá, je úžasné, když to není pravda. Vždy ji povím, co je třeba, aby slyšela.“

Nazujete si taky lyže, abyste to ukázala?

(směje se) „Ano. Už se to stalo.“

Pořád ve vás je závodní duch?

„Ano, je. Jediné, co tam není, je fyzická kondice, že bych ten slalom nedojela až do konce…“

Jak často jste na lyžích?

„Momentálně žiju v Chamonix, tak každý den.“

Užíváte si teď lyžování víc, než když jste musela řešit každou setinu?

„Užívám si to určitě víc, je to jiné. Ale stále si ráda obuju slalomové lyže, nebo si zaskialpuju, takže je to takový mix. Je to jiné.“

Jak se vám líbí atmosféra ve Špindlerově Mlýně?

„Slovenští fanoušci teď jezdí všude, vytváří na všech závodech skvělou atmosféru.“

Vzpomínáte na rok 2008, kdy jste byla v Krkonoších druhá?

„Mám na to velmi příjemné vzpomínky. Hlavně jsem po x letech potkala Šárku (Strachovou). Jsou to takové příjemné vzpomínky. Nestihly jsme se moc pobavit, doufám, že to ještě stihneme.“

V roce 2011 jste ve Špidlu jela i premiérový závod Mikaely Shiffrinové, viděla jste v ní už tehdy talent?

„Určitě. Myslím, že v těch začátcích jsme měly dobrý vztah, pamatuju, že jsem se za ní přimluvila i na jednom Evropském poháru a ona to nezapomněla, pamatuje si to dodnes. Vzpomínek máme spoustu, je neuvěřitelná závodnice a je neuvěřitelné, jak dlouho se drží na vrcholné úrovni. A kdyby se jí před lety nestala ta životní tragédie, nevím, kolik by těch vítězství měla. Ale určitě sledovat její jízdy, i ráno na rozježdění, to je balzám na oči.“

A stále je mladá, může posunout rekord v počtu výher ve Světovém poháru do nedosažitelných sfér?

„Určitě ano. Její rekord už bude hodně těžko překonatelný.“

Dosáhne na sto vítězství?

„Určitě ano.“