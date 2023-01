Expertka: Průšvih ve Flachau Vlhová nedomyslela. Jaký je vztah hvězd?

Fanoušci se baví, ty dvě ale proti sobě v nejlepších letech kariéry bojují o své sportovní sny. Bývalá reprezentantka a lyžařská trenérka Eva Kurfürstová věří, že velká rivalita mezi Mikaelovou Shiffrinovou a Petrou Vlhovou oběma pomáhá. „Určitě jim to prospívá, paradoxně to prospívá i Mikaele,“ říká Kurfürstová.

Proč si to myslíte?

„Konkurence vás nutí, abyste neustále posouvali hranici. Když máte konkurenci, která vám před každým závodem cvaká za ušima, tak pak máte pocit nervozity, že je tam někdo, kdo po vás jde, kdo to umí. Víte, že když nepředvedete supr výkon na hranici maxima, je tady holka, která vás výkonnostně spolkne.“

SP Špindlerův Mlýn Sobota slalom (09.30 a 12.30) Neděle slalom (09.15 a 12.15)

Vlhová tuhle roli určitě plní, na druhou stranu, jaké to musí být závodit s takovou fenoménkou, jakou je Mikaela Shiffrinová?

„Petra už získala všechna možná první místa, která se v alpském lyžování dají vyhrát. Zvítězila na mistrovství světa juniorů, na mistrovství světa dospělých, získala malý i velký křišťálový globus, olympijské zlato. Petra má v tomto směru splněno. Myslím, že nemá čeho litovat. Honí Mikaelu a recipročně to funguje i naopak.“

Je logické, že má Petra radost, když Mikaelu porazí, ale co říkáte na to, jak se ve Flachau připojila k urážlivému skandování fanoušků směrem k Shiffrinové?

„Já myslím, že to v ten okamžik nedomyslela. Byla v symbióze s fanoušky, kterých tam měla spoustu, a ti se radovali. Odpovídala jim bez toho, aby domyslela význam situace. Zkrátka si až potom, kdy ten průšvih vyšel na světlo světa, uvědomila, do čeho se zapojila. Bylo to pod dojmem vítězství a euforie.“

Jaký vztah můžou mít dvě tak výjimečné závodnice, které mezi sebou bojují o vládu nad světovým lyžováním?

„Já si myslím, že jejich vztah je na nějaké úrovni, která osciluje ve vlnách, někdy je lepší, někdy horší. Kamarádky nejsou, ale mají k sobě vzájemně respekt, to je hrozně důležité. Jestli někdy budou kamarádky, tak asi ne v rámci jejich kariéry. Ale zdravý respekt v rámci slušnosti tam bude. Jsou stejný ročník, mají spolu dost velkou část života společnou. Může se stát, že je stejné zážitky, stejné stupně vítězů zpětně spojí. Jejich vztah není kritický, není to otevřená řevnivost, je to ve zdravých mezích.“

Jakou atmosféru očekáváte ve Špindlerově Mlýně, kde bude Shiffrinová útočit na Stenmarkův rekord, ale domácí atmosféru bude mít díky slovenským fanouškům Vlhová?

„Očekávám dobrou atmosféru, celkově pozitivní. Slovenský divák, který tam bude v hojném zastoupení, možná i ještě víc než před čtyřmi roky, bude silně fandit Petře. Český divák bude čekat na skvělé výkony, bez ohledu na to, že bude fandit Martině Duboské a také Petře Vlhové. Ale pokud se bavíme o duelu těchto holek, český divák se bude hlavně bavit a čekat, co to přinese. Ve skrytu duše by si přál, aby byl svědkem, když Mikaela vyrovná Stenamrkův rekord a zapíše se do historie lyžování.“

Jak myslíte, že to dopadne?

„Těžko říct, Mikaela momentálně působí velice sebejistě. Petra mi v posledním závodě nepřišla úplně v pohodě, zatímco Mikaela je na vrcholu, užívá si to. Po posledním vítězství se nechala slyšet, že je to nejlepší lyžování, jaké kdy v obřáku předváděla. Teď se jede slalom, ale pohoda za ní půjde automaticky. Vstupní podmínky po psychické stránce bude mít na své straně spíš Mikaela, byť Petra vyhrála poslední svěťák ve slalomu ve Flachau. Ale nezapomínejme ani na další závodnice.“